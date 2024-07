A- A+

Futebol Náutico joga mal e empata com o Sampaio Corrêa fora de casa pela Série C Timbu até saiu na frente do marcador, mas acabou sofrendo o empate ainda no primeiro tempo

O Náutico desperdiçou uma grande chance de se aproximar do G-8 da Série C, neste sábado (27). Jogando fora de casa, em São Luís, o Timbu apenas empatou em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa. O resultado manteve os Alvirrubros na 11ª colocação, com 18 pontos, dois a menos que o Ypiranga-RS, primeiro time na zona de classificação à próxima fase da Série C.

O Ypiranga, aliás, é o próximo adversário do Timbu. Na próxima quarta-feira (31), o Náutico recebe os gaúchos nos Aflitos, em jogo atrasado da terceira rodada.

O jogo

Um minuto e meio. Esse foi o tempo necessário para o Náutico colocar o sorriso no rosto de seu torcedor. Primeiro, Gustavo Maia conseguiu um escanteio para o Timbu, após finalização de fora da área. Na cobrança, logo em seguida, Patrick Allan cruzou na primeira trave e Luiz Paulo apareceu para subir de cabeça e abrir o marcador.

Após o gol, o Náutico até chegou a ter um certo domínio do jogo, sem criar chances claras, é verdade, mas teve. Porém, a partir dos seis minutos, o que se viu foi o Sampaio Corrêa tomar as rédeas da partida. Foram várias trocas de passes até a primeira finalização do maranhenses, aos 13 minutos. Em lance mal afastado por Luiz Paulo, a bola sobrou na entrada da área para Guilherme Escuro, que finalizou colocado para a boa defesa de Deivity, jogando a bola para escanteio.

No lance seguinte, roteiro do gol repetido. Pimentinha cobrou o escanteio na primeira trave e Cavi se antecipou à marcação para igualar o marcador.

O gol animou o Sampaio que chegou novamente com Cavi, aos 17 minutos. Dessa vez, o meia arriscou com um chute de fora da área, mas a bola passou por cima do gol Alvirrubro.

A partir de então, o Náutico praticamente assistiu ao Sampaio Corrêa dominar o jogo. Porém, para a sorte do Timbu, o adversário não conseguiu transformar a troca de passes em gols.

Duas chances apenas para os maranhenses. A primeira com Guilherme Escuro, aos 28, em cobrança de falta, arriscando por cima do gol. A segunda com João Felipe, aos 38, em que o atacante chutou para fora, após bom passe Pimentinha de cabeça.

Na reta final da primeira etapa, uma finalização para cada lado. Aos 44, o Náutico voltou a arriscar com Gustavo Maia. O lance contudo, não assustou o goleiro. Já o Sampaio tentou no minuto seguinte, depois de Pimentinha limpar a marcação de Luiz Paulo e finalizar nas mãos do goleiro alvirrubro.

Segundo tempo

Após um primeiro tempo abaixo, o Náutico voltou com duas mudanças. Praticamente sem participações efetivas, Kayon e Felipe Ferreira deram lugar a Wendell Lessa e Cléo Silva, respectivamente. Foi de Cléo, aliás, a primeira chance do segundo tempo. Aos 13 minutos, em contra-ataque pela esquerda, o jogador bateu cruzado por cima do gol.

Aos 17, baixa no Timbu. Após corte de bola na lateral do campo, Luiz Paulo sentiu e precisou deixar o gramado. Diego Matos foi a opção de Pivetti para substituir o autor do gol.

Após a substituição, o Náutico não chegou mais ao gol do Sampaio. Do contrário, os maranhenses ainda tiveram mais duas chegadas perigosas. A primeira foi aos 25, quando Pimentinha protagonizou um dos lances mais bonitos da partida. O ponta passou como quis por Iran e Diego Matos, e finalizou tirando do goleiro, para assustar o Timbu.

Aos 28, mais outro susto para o Náutico. Em cobrança de falta pela esquerda, Itambé acertou a bola no travessão. Na sequência do lance, Islan precisou tirar a bola, quase que de cima da linha, para aliviar a pressão, e dar fim à última chance clara do jogo.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa 1

Raphael Mariano; Maurício, Betão, Itambé e Thiago Rosa (Thallyson) (Rafael Luiz); Cavi, Ferreira (Varela) e Guilherme Escuro (Gabriel Silva); Pimentinha, João Felipe (Vitinho) e Nadson (Renan Gorne) . Técnico: Zé Augusto

Náutico 1

Deivity; Matheus Ludke, Iran, Islan e Luiz Paulo (Diego Matos); Sousa, Marco Antônio (Kauan) e Patrick Allan; Gustavo Maia, Kayon (Wendell Lessa) e Felipe Ferreira (Cléo Silva). Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Castelão (São Luís/MA)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS). Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo e Cicero Alessandro de Souza (ambos do MS)

Gols: Luiz Paulo (Aos 2 do 1ºT) e Cavi (Aos 14 do 1ºT)

Cartões amarelos: Matheus Ludke (N)



