A- A+

Futebol Série C: Náutico encara Sampaio Corrêa para se aproximar do G8 Artilheiro do Náutico na Série C, atacante Paulo Sérgio não tem presença confirmada

“A gente troca de tudo. De morada, camisa, roupa, estilo, mulher, mas de time não se troca, não. A torcida do Náutico tem de se manter otimista”. O recado é de J.Borges. Uma declaração de amor de um pintor, cordelista, poeta, xilogravurista e, antes de tudo isso, um alvirrubro.

Falecido na última sexta, o homenageado do Timbu Coroado deste ano é a personificação de quem ganhou o mundo, mas não perdeu as raízes. E que se manteve esperançoso até nos momentos mais difíceis. Sentimento que outros torcedores também possuem para o duelo deste sábado (27), diante do Sampaio Corrêa, no Castelão, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Na 11ª posição da Série C, com 17 pontos, o Náutico ainda não pode entrar no G8 nesta rodada mesmo que vença. Isso porque haverá o confronto direto entre Figueirense e Remo, em Santa Catarina. Décimo e nono colocados, respectivamente, com 19 pontos.

Quem ganhar pode entrar no G8 - a depender do jogo da Tombense, em oitavo, com 20. Um empate entre paraenses e catarinenses deixaria ambos com 20 também, mas o Leão ficaria acima do Furacão pelo número de vitórias - superando também o Timbu no quesito.

Dúvida

O atacante Paulo Sérgio é dúvida para o confronto. Com dores na coxa, o atleta ficou fora dos primeiros treinos da semana, mas realizou um trabalho físico na última sexta e fez o Náutico alimentar a esperança de utilizá-lo. O centroavante é o artilheiro alvirrubro na Série C, com oito gols.

Dois desfalques, porém, estão certos. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Bruno Mezenga está fora do jogo. Assim como Matheus Melo, expulso perante o Athletic. Felipe Ferreira e Kayon são opções para entrar no ataque. Na lateral, o técnico Bruno Pivetti terá o retorno de Luiz Paulo, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior.

Mudanças

O Sampaio Corrêa é o 17º colocado, com 13 pontos. Para o confronto, a Bolívia Querida deverá ter seis mudanças. Nas laterais, Rafael Luiz e Thallyson darão lugar a Maurício e Thiago Rosa.

Na zaga, sai Fábio Aguiar, suspenso, e entra Itambé. No meio, Ferreira e Guilherme Escuro entram nas vagas de Varela e Nádson. No ataque, Vitinho deve pegar a vaga de Bruno Baio, suspenso.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa

Raphael Mariano; Maurício, Betão, Itambé e Thiago Rosa; Cavi, Ferreira e Guilherme Escuro; Pimentinha, João e Vitinho. Técnico: Zé Augusto

Náutico

Deivity; Matheus Ludke, Iran, Islan e Luiz Paulo; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Gustavo Maia, Paulo Sérgio (Kayon) e Felipe Ferreira. Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Castelão (São Luís/MA)

Horário: 17h

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS). Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo e Cicero Alessandro de Souza (ambos do MS)

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

Olimpíadas A brasileira Maria Fernanda Costa vai à final dos 400m livres dos Jogos de Paris