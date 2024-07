Leandro Barcia aciona o Náutico na Justiça

A- A+

Depois do volante Jean Mangabeira, foi a vez de o atacante Leandro Barcia entrar com uma ação na Justiça contra o Náutico. Alegando atrasos no salário, nos direitos de imagem e a demora na liberação da rescisão contratual para assinar com outro clube, o jogador processou o Timbu, com uma causa no valor de R$ 678.436,09.

A informação do processo foi confirmada pelo empresário do atleta, Constantino Júnior, que preferiu não dar entrevistas sobre o assunto. Até o momento, o Náutico não se pronunciou sobre o caso.

Fora do Náutico desde o início de junho, o jogador ainda não teve a rescisão contratual publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol.

Leandro Barcia foi contratado pelo Náutico em dezembro de 2023 com a perspectiva de ser uma das referências ofensivas do ataque alvirrubro. Porém, das 29 partidas realizadas pelo clube na temporada, o camisa 21 esteve presente em 17, contribuindo com apenas um gol e dando duas assistências.

Veja também

Futebol Sem Mezenga e Paulo Sérgio, Pivetti terá de quebrar a cabeça para montar ataque