Náutico Por "performance", Leandro Barcia está de saída do Náutico Aos 31 anos, atacante atuou em 17 dos 29 jogos do Timbu na temporada

O atacante Leandro Barcia está de saída do Náutico. Aos 31 anos, o uruguaio foi comunicado pela diretoria de futebol, na tarde desta quarta-feira (5), que não faz mais parte do planejamento alvirrubro para a sequência da temporada.

A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco com o diretor Thiago Dias. Segundo o dirigente, a saída do jogador se deve à "performance" apresentada por Barcia no período em que esteve nos Aflitos.

A última partida de Barcia pelo Náutico foi há dez dias. Na ocasião, o atacante foi acionado no segundo tempo da goleada aplicada sobre o Remo, por 4x1, nos Aflitos. Diante do São José, o atleta foi ausência na lista de relacionados. Segundo a assessoria de comunicação, o uruguaio foi desfalque por ter sido diagnosticado com um desconforto muscular.

Leandro Barcia foi contratado pelo Náutico em dezembro de 2023 com a perspectiva de ser uma das referências ofensivas do ataque alvirrubro. Porém, das 29 partidas realizadas pelo clube na temporada, o camisa 21 esteve presente em 17, contribuindo com um gol e dando duas assistências.

Além de Barcia, outros jogadores também deixaram o Náutico recentemente. Casos do goleiro Vagner, do zagueiro Matheus Santos e dos atacantes Júlio César e Ray Vanegas. Nomes como dos

volantes Lorran e Marcos Júnior, e dos atacantes Evandro e Fernandinho também estão de saída dos Aflitos. Estes, porém, estão no processo de rescisão contratual.

