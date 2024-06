A- A+

Futebol Náutico perde para o São José e desperdiça chance de entrar no G8 da Série C Timbu jogou mal e foi derrotado por 2x0, nesta segunda (3), no Passo d'Areia, pela sétima rodada

O Náutico ainda não engrenou. Se o desejo era engatar uma segunda vitória consecutiva para entrar no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, a realidade foi mais um tropeço que manteve o time sem a "confirmação" de que está definitivamente forte na briga pelo acesso. O tropeço por 2x0 diante do São José, nesta segunda (3), no Passo d'Areia, deixou o Timbu em 12º, com sete pontos. O próximo confronto dos alvirrubros é sábado (8), perante o Caxias, nos Aflitos.





A partida começou com alguns minutos de atraso por conta da fumaça que tomou conta do estádio Passo d’Areia devido aos sinalizadores nas arquibancadas. Em campo, também não estava tão visível o futebol de gaúchos e pernambucanos.



O melhor momento do Náutico nos primeiros minutos foi em chute cruzado de Paulo Sérgio. Já o São José obrigou Jeferson Romário a espalmar falta cobrada por Rafael. Um jogo frio, combinando com os 11ºC em Porto Alegre. Os atletas no banco de reservas chegaram a pegar um cobertor para cobrir as pernas.



Dor nos olhos



Antes do intervalo, o Náutico, que já começou o jogo sem três laterais (Arnaldo, Danilo Belão e Diego Matos), todos vetados por problemas físicos, perdeu mais um atleta da posição. Luiz Paulo se chocou com um jogador do São José e precisou sair após ficar com os olhos inchados.



Antes do intervalo, veio o revés. Jeferson Romário, que intercalava boas defesas e alguns erros bobos, foi vencido aos 48 minutos. Em um lateral que mais pareceu um escanteio, Nonato jogou a bola na área e Fredson cabeceou forte para fazer 1x0.



O tempo mudou, mas era o goleiro do Náutico quem seguia salvando o time de um prejuízo maior. Aos seis, o camisa 22 se esticou e fez ótima defesa em finalização de Renê na grande área.



Patrick Allan e Thiago Lopes foram acionados para tentar dar alguma criatividade ao meio-campo do Náutico. Não funcionou. O São José seguia mais próximo de marcar o segundo do que de sofrer o empate. Tanto é que, aos 28, foi exatamente isso o que aconteceu. Marcos Calazans recebeu ótimo passe pelo meio e bateu colocado para definir o placar.

Ficha técnica

São José-RS 2

Fábio Rampi; Matheuzinho, Fredson, Jadson, Marcílio; Nonato, Rafael Carrilho, Gabriel Silva (Ariel Palácio) e Gabriel Lima (Diogo); Marcos Calazans (Emerson) e Renê Sousa (Gabriel Morbeck). Técnico: Pingo.

Náutico 0

Jeferson Romário; Guilherme Matos, Iran, Rafael Vaz e Luiz Paulo (Luan); Sousa, Renato Alves e Andrey (Patrick Allan); Cléo Silva (Thiago Lopes), Gustavo Maia (Kauan) e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga). Técnico: Mazola Júnior.

Local: Passo d'Areia (Porto Alegre/RS)

Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Assistentes: Helcio Araujo Neves e Carlos Eduardo Galeno Benevides (ambos do PA)

Gols: Fredson (aos 48 do 1ºT) e Marcos Calazans (aos 27 do 2ºT)

Cartões amarelos: Matheuzinho, Jadson (S); Thiago Lopes, Rafael Vaz (N)

Veja também

Futebol Mazola aponta "falta de adaptação" ao tipo de jogo no gramado sintético contra o São José