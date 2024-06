A- A+

Náutico Em busca de consolidar bom momento na Série C, Náutico visita São José em Porto Alegre O Timbu precisou de uma logística especial para chegar no local da partida; Mazola Júnior tem desfalques importantes

Em busca de consolidar um bom momento na Série C, o Náutico encara o São José-RS pela 7ª rodada da competição, às 20h desta segunda-feira (3), no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. O Timbu vem de uma vitória contundente dentro de casa contra o Remo e mira chegar no G-8 da terceira divisão.

O Náutico é o atual 12º colocado da Série C com sete pontos conquistados. O Alvirrubro pode empatar na pontuação e ultrapassar Ypiranga-RS e Figueirense em caso de triunfo somado a um tropeço dos concorrentes.

O São José-RS é o vice-lanterna da competição com nenhum ponto somado. Entretanto, a equipe gaúcha só disputou três partidas até o momento. Esse confronto diante do Náutico será a primeira partida do Zequinha desde a 3ª rodada, no dia 29 de maio, quando foi derrotado por 3 a 1 pelo Volta Redonda.

O mandante do duelo foi uma das equipes da competição que ficou sem atuar por quatro rodadas em decorrência das fortes chuvas que inundaram o Rio Grande do Sul. Com a capital gaúcha ainda sofrendo consequências do ocorrido, o Náutico precisou montar uma logística especial para chegar na cidade.

A equipe pernambucana passou por Campinas, em São Paulo, Chapecó, Santa Catarina e partiu de ônibus até o local da partida.

Desfalques

O técnico Mazola Júnior vai ter mais uma partida com desfalques importantes. A lateral-direita vai precisar de uma improvisação, uma vez que o titular Arnaldo segue no departamento médico por dores no joelho e o reserva imediato, Danilo Belão, sentiu um problema muscular e não viajou para o Rio Grande do Sul com a delegação. Lateral-esquerdo, Diego Matos seria uma opção, mas também ficou de fora por lesão. O zagueiro Guilherme Matos é o mais cotado para assumir a vaga.

Outra mudança em relação ao time que enfrentou o Remo será no gol. O goleiro Vágner se despediu da equipe após a partida. O novo contratado Lucas Maticoli já está regularizado, mas não viajou com o grupo. Jeferson Romário será o titular na posição. O volante Marco Carvalho e o zagueiro Joécio seguem ausentes e completam os desfalques do técnico Mazola Júnior.

O técnico alvirrubro acredita que essa partida fora de casa é a chance de afirmação para o Timbu na Série C.

"Acho que a virada de chave foi o jogo contra o Remo (vitória por 4 a 1). O do São José-RS vai ser o da nossa confirmação. Fora de casa e é um jogo que antecede dois ou três jogos nos Aflitos. Então é muito importante esse jogo e o resultado contra o São José-RS para que a gente realmente comece a sustentar a nossa participação na competição na parte de cima da tabela", analisou o técnico alvirrubro.



Ficha técnica:

São José-RS

Fábio Rambi; Fredson, Jadson, Marcílio e Nonato; Rafael Carrilho, Diogo Sodré, Alessandro Vinícius; Emerson Brito, Marcos Calazans e Renê Sousa. Técnico: Pingo.

Náutico

Jeferson Romário; Guilherme Matos, Iran, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Sousa, Renato Alves e Andrey; Cléo Silva, Gustavo Maia e Paulo Sérgio. Técnico: Mazola Júnior.



Local: Francisco Novelletto (Porto Alegre/RS)

Horário: 20h

Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Assistentes: Helcio Araujo Neves e Carlos Eduardo Galeno Benevides (ambos do PA)

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol+

