A- A+

SÉRIE C Renato Alves não vê vantagem do Náutico por período sem jogos do São José: "Não facilita em nada" Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 20h, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico irá enfrentar o São José na próxima segunda-feira (3), às 20h, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. Esta será a segunda partida da equipe gaúcha após a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul e forçou o adiamento de alguns jogos das séries A, C e D.

Adversário do Timbu, o São José teve quatro jogos adiados, contra o Volta Redonda (3ª rodada), Ferroviário (4ª rodada), Botafogo-PB (5ª rodada) e Athletic (6ª rodada). Na última quarta-feira (29), o Zeca entrou em campo diante do Voltaço, mas acabou derrotado por 3x1, em casa.

Apesar do longo período sem jogos, o volante alvirrubro Renato Alves não vê vantagem do Timbu para a partida, mas admite que o time gaúcho poderá sentir dificuldades em campo.

“Por eles não estarem jogando, talvez tenham um pouco de dificuldade, mas acredito que isso não vai facilitar em nada o jogo para nós. O time deles é capacitado, de qualidade. É um campo difícil também de se jogar, mas a gente está preparado para todas essas dificuldades. É chegar lá, fazer um grande jogo e conseguir uma grande vitória", disse o jogador de 32 anos.

Com as chuvas que ainda atingem o Rio Grande do Sul, o Timbu precisou montar uma logística especial com dois voos e viagem de ônibus para chegar a Porto Alegre, saindo com quatro dias de antecedência da Capital pernambucana.

Apesar da logística complicada, o volante alvirrubro garantiu que isso não irá prejudicar o desempenho do Náutico na partida.

“Na segunda-feira, vamos estar 100% descansado da viagem. Isso não é empecilho para a gente chegar lá, fazer um grande jogo e conseguir uma grande vitória. Tenho certeza que a torcida não espera nada menos que isso", pontuou Renato.

Luta pelo G8 x Fuga do Z4

Náutico e São José vivem momentos distintos na Série C. Isso porque o Timbu poderá entrar na zona de classificação nesta segunda-feira, caso vença o São José. Ocupando o 19º lugar na tabela, a equipe gaúcha ainda não pontuou no campeonato, somando três derrotas em três jogos. As equipes entrarão em campo com realidades diferentes, porém com o mesmo objetivo: deixar a situação mais confortável na Terceira Divisão.

Veja também

Seleção Brasileira Arthur Elias e Duda Sampaio agradecem apoio pernambucano: "Esse carinho é sempre incrível"