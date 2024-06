A- A+

Náutico Adversário do Náutico, São José vive retomada e não vence há mais de três meses Time do Rio de Grande do Sul voltou a entrar em campo no último dia 29, na derrota para o Volta Redonda

Já no Sul do País, onde está em reta final de preparação para voltar a entrar em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá pela frente um adversário, nesta segunda-feira, que vive um longo jejum de resultados positivos na temporada: o São José-RS. A última vitória do clube gaúcho foi há mais de três meses, ainda pelo Campeonato Gaúcho. Mais precisamente no dia 26 de fevereiro, quando bateu o Novo Hamburgo, por 3x0.

Não que de lá para cá o Zequinha tenha entrado em campo em várias oportunidades, pois foram apenas cinco aparições. No entanto, no recorte, somou um empate e quatro derrotas. O resultado de igualdade aconteceu com o Avenida, ainda pelo Gauchão, tal como o revés para o Caxias. Os demais tropeços foram pela Terceira Divisão, perante Tombense, Confiança e Volta Redonda, respectivamente.

O confronto com o Voltaço, inclusive, marcou a retomada do São José aos gramados. Por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o clube gaúcho estava fora de combate desde o fim de abril. Jogando em casa, o Zeca perdeu por 3x1 para o time do Rio de Janeiro. O duelo era um dos quatro adiados por conta da catástrofe natural que atingiu o Estado da região Sul. Os encontros com Ferroviário-CE, Botafogo-PB e Athletic-MG ainda serão reagendados pela CBF.

Com partidas a serem feitas e o fraco aproveitamento, o São José inicia a 7ª rodada da Série C na vice-lanterna, sem pontos somados. O Náutico, por sua vez, chega ao duelo embalado pela goleada imposta sobre o Remo, por 4x1, na rodada passada, nos Aflitos. Com sete pontos, o Timbu é o atual 10º colocado e tem chances de entrar no G-8 que dá vaga à próxima fase do certame nacional.

