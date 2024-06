Náutico pode engatar sequência de três jogos como mandante na Série C

Quem não tem bom desempenho como visitante, caça como mandante. Precisando se recuperar na Série C do Campeonato Brasileiro após o tropeço por 2x0 diante do São José, no Passo d’Areia, em Porto Alegre, o Náutico se prepara para uma maratona de partidas em casa. Dois duelos estão confirmados: o de sábado (8), perante o Caxias, e o do 14 de junho, perante o Floresta. Com a possibilidade de mais uma no período, considerando a remarcação do encontro diante do Ypiranga, válida pela terceira rodada, mas adiada por conta das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio. Uma sequência que pode fazer o Timbu entrar no G8.

Dos seis jogos disputados na Série C até o momento, o Náutico só fez dois em casa. Estreou com um empate em 1x1 com o São Bernardo e venceu o Remo por 4x1. Os demais confrontos foram longe dos Aflitos, com apenas um triunfo, no 3x0 diante do ABC, no Frasqueirão. Tirando essa alegria, os pernambucanos só tiveram frustrações, com“Vamos trabalhar e mais uma vez pedir o apoio do nosso torcedor. Temos dois jogos em casa, talvez três para voltar a figurar na parte de cima da tabela. Pessoal que está lá em cima está pontuando bem e nós não podemos perder pontos nos jogos em casa. O Náutico nos Aflitos, com a força do torcedor, que vai voltar a nos apoiar, vai conseguir os pontos que não conseguiu fora”, afirmou o técnico Mazola Júnior.O Náutico é o atual 12º colocado, com sete pontos. Dois abaixo o Ypiranga-RS, atual oitavo e primeiro integrante do G8. Vale citar, contudo, que os. Adversário do Timbu no fim de semana, o Caxias é quem menos entrou em campo no torneio, com apenas três jogos.Para o confronto, o técnico Mazola Júnior ainda não sabe se poderá contar com uma lista de atletas que desfalcou o time na rodada anterior. O atacante Leandro Barcia ficou fora por conta de um desconforto muscular. O lateral-esquerdo Diego Matos teve uma tendinite glútea. Na lateral direita, o problema foi duplo, com Arnaldo com dores no joelho direito e Danilo Belão com um incômodo na coxa direita. Já o meia Marco Carvalho ficou fora devido dores na coxa esquerda. Em contrapartida, o zagueiro Joécio está na transição física após sofrer uma lesão no bíceps femoral da coxa, no início do mês passado.