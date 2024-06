A- A+

Futebol Mazola aponta "falta de adaptação" ao tipo de jogo no gramado sintético contra o São José Técnico do Náutico lamentou que o Timbu não soube atuar no campo do Passo d'Areia e acabou derrotado por 2x0

O técnico do Náutico, Mazola Júnior, foi objetivo ao apontar o principal culpado na derrota do Náutico por 2x0 para o São José, nesta segunda (3), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na visão do comandante, o Timbu não conseguiu desempenhar um bom futebol ao atuar em campo que não tem grama natural.

“Infelizmente, não nos adaptamos ao jogo do São José. Tomamos o primeiro gol em uma jogada que tínhamos trabalhado a semana toda. Fredson nem subiu para cabecear a bola. Mostramos, treinamos, mas não nos adaptamos. O time não esteve bem no aspecto técnico. O maior problema foi a pouca adaptação ao tipo de jogo que é necessário ser feito nesse tipo de campo”, lamentou.



“Não existe isso (de atuar na grama sintética), me admira muito a CBF permitir um jogo profissional de Série C de Campeonato Brasileiro em um campo desses. Mas é o que temos e não vamos usar isso como desculpa”, completou.



A derrota deixou o Náutico na 12ª posição, com sete pontos. O próximo jogo da equipe é sábado (8), contra o Caxias, nos Aflitos.



“Vamos trabalhar e mais uma vez pedir o apoio do nosso torcedor. Temos dois jogos em casa, talvez três para voltar a figurar na parte de cima da tabela. Pessoal que está lá em cima está pontuando bem e nós não podemos perder pontos nos jogos em casa. O Náutico nos Aflitos, com a força do torcedor, que vai voltar a nos apoiar, vai conseguir os pontos que não conseguiu fora”, concluiu.

