Futebol Náutico oficializa contratação do goleiro Lucas Maticoli Atleta pode fazer a estreia com a camisa alvirrubra diante do Caxias, sábado, nos Aflitos

O Náutico oficializou nesta terça (4) a contratação do goleiro Lucas Maticoli, de 27 anos. O atleta, que já estava treinando há uma semana no clube, pode fazer a estreia com a camisa alvirrubra no sábado (8), diante do Caxias, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Maticoli teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já está regularizado. O atleta tem passagens por Novo Hamburgo-RS, Grêmio Anápolis, Boa Esporte, Itararé, Francana e Costa Rica-ES.

A vinda do goleiro não fará o Náutico concluir a busca de reforços na posição, que já conta com Jeferson Romário. Vagner deixou recentemente o clube e o Timbu também tenta a vinda de mais um jogador do setor para a sequência da Série C.

