Futebol Com lesão na coxa, Paulo Sérgio desfalca o Náutico diante do Sampaio Atacante se machucou na partida contra o Athletic, nos Aflitos, na rodada passada da Série C

O atacante Paulo Sérgio não estará em campo na partida diante do Sampaio Corrêa, sábado (27), no Castelão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Após exame de imagem, o atleta teve detectada uma pequena lesão muscular na coxa esquerda.

A informação da contusão foi confirmada pelo vice-presidente médico do clube, Múcio Vaz, que optou por não descartar por completo a participação do atleta no jogo diante do Maranhão. Porém, pelo curto tempo de recuperação, a tendência é que Paulo só retorne ao time na rodada seguinte, no dia 31 de julho, perante o Ypiranga, nos Aflitos.

Paulo Sérgio é o artilheiro do Náutico na Série C, com oito gols. Além dele, o Timbu também não terá o centroavante Bruno Mezenga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Matheus Melo, expulso diante do Athletic.

