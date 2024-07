A- A+

Futebol Com dores na coxa, Paulo Sérgio passará por exames no Náutico Atacante deixou o gramado dos Aflitos ainda no primeiro tempo da partida contra o Athletic, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Um está fora e o outro corre risco de também desfalcar o time. O Náutico pode ficar sem os dois centroavantes para a partida contra o Sampaio Corrêa, sábado (27), no Castelão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Bruno Mezenga recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Já Paulo Sérgio, com dores na coxa esquerda, será reavaliado para saber a gravidade do problema.

Paulo deixou o gramado no intervalo da partida do Náutico diante do Athletic, empatada em 2x2, nos Aflitos. O atleta foi visto no banco de reservas com uma bolsa de gelo na região.

"Paulo Sérgio sentiu uma fisgada no adutor. Espero que não seja nada grave. Ele ainda vai passar por exames, avaliações clínicas para ver se vai ter condição ou não de nos ajudar no próximo jogo", afirmou o técnico Bruno Pivetti.

O substituto dele foi Matheus Melo, que também não ficou até o fim do jogo. No caso, porém, por conta de uma expulsão nos minutos finais.

Paulo Sérgio é o artilheiro do Náutico na Série C, com oito gols, atrás apenas de Jonathas Jesus, do Athletic, com nove.

