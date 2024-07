A- A+

Futebol Técnico do Náutico evita criticar zagueiros, mas cita necessidade de contratação no setor Timbu busca mais um atleta de defesa no mercado após Léo Santos ser reprovado em exames médicos

O Náutico está de olho no mercado para trazer mais um zagueiro para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Necessidade que estaria sanada se Léo Santos, jogador que chegou a acertar com o clube, tivesse sido aprovado nos exames médicos. A busca, porém, não significa que o técnico Bruno Pivetti não confia nos nomes à disposição do setor, cobrados após o empate em 2x2 com o Athletic, nos Aflitos.





“Quando falo da questão defensiva, não falo de maneira individual. Acredito no sistema defensivo e todos têm responsabilidade, assim como no ofensivo. Não posso crucificar meus zagueiros por conta dos dois gols que sofremos contra o Athletic. Eles foram elogiados nos jogos contra Tombense e Figueirense”, afirmou.



Pivetti fez questão de elogiar a dupla de zaga atual do Náutico, formada por Iran e Islan. “Erros vão acontecer no processo. É público que estamos atrás de um zagueiro, mas isso não é pelo rendimento de hoje, mas sim pelas saídas que tivemos (Rafael Vaz e Guilherme Matos). Tanto Iran como Islan são dois grandes jogadores que nos ajudaram demais nos jogos passados. Aqui não vamos crucificar jogadores. São duas peças que confiamos e temos convicção que vão nos ajudar muito na campanha da Série C”, completou.



Apoio da torcida



Diante do Athletic, o Náutico bateu o recorde de público nos Aflitos na Série C 2024, com mais de 14 mil alvirrubros. Uma amostra de que não vai faltar apoio para o Timbu buscar o G8 da Série C.

“Quero exaltar nossa torcida mais uma vez. Isso demonstra a grandiosidade do clube, que a torcida abraça e, quando isso acontece, somos capazes de coisas fora do comum. O que me doi é não ter dado os três pontos que a torcida merecia. Agora é usar isso de combustível para que a gente consiga buscar os pontos fora”, declarou.



O Náutico está na 10ª posição, com 17 pontos, e enfrenta na próxima rodada o Sampaio Corrêa, no próximo sábado (27), no Castelão.

“Temos a ambição de classificar o Náutico para a segunda fase da Série C. A torcida pode esperar muito trabalho, empenho e dedicação para buscarmos juntos essa vaga no G8 e, consequentemente, o tão sonhado acesso”, profetizou o técnico.

