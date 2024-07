Em jogo acirrado, Náutico e Athletic empatam nos Aflitos

A- A+

Não faltaram gols, disposição e emoção no duelo entre Náutico e Athletic, neste domingo (21), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O que faltou foi um vencedor. O Timbu saiu atrás do placar, virou, mas sofreu o empate no fim, em um 2x2 que mantém a invencibilidade de cinco partidas no torneio. Os pernambucanos terminam a rodada em 10º, com 17 pontos. A próxima partida é dia 27 de julho, contra o Sampaio Corrêa, no Castelão.





O jogo



O técnico Bruno Pivetti entrou em campo com apenas uma mudança na equipe com relação ao time que goleou o Figueirense na rodada anterior. Com a suspensão de Luiz Paulo e os problemas musculares de Diego Matos, o Náutico teve uma improvisação na lateral esquerda, com Arnaldo, que joga pela direita, fechando o setor.



Paulo Sérgio e Jonathas Jesus iniciaram a rodada dividindo a artilharia da Série C, com oito gols cada. Empate que durou apenas até os 12 minutos. Iran foi desarmado e gerou o contra-ataque do Athletic. Djalma tocou para Alason Carioca, que cruzou para Jonathas cabecear e fazer valer a “lei do ex” nos Aflitos.



O prejuízo do Náutico por pouco não foi maior aos 18, quando Islan salvou uma bola em cima da linha após escanteio para o Athletic. Depois, quem evitou o pior foi o goleiro Deivity, ao defender chute de Paul Villero na cara do gol. No lado alvirrubro, sobrou a reclamação de um pênalti não marcado em bola que bateu no braço do atleta da equipe mineira.



Nos primeiros cinco minutos do segundo tempo, o Athletic voltou mais próximo de ampliar a vantagem. Djalma e Jonathas tiveram duas grandes chances de fazer 2x0, mas desperdiçaram.



E como diz o ditado: quem não faz, leva. Aos 12, Gustavo Maia acertou um chute colocado, no ângulo de Glauco, para empatar o duelo e chamar a torcida alvirrubra em busca da virada.



Duas grandes chances, dois desfechos diferentes. Jonathas recebeu ótimo passe de Yuri e finalizou no travessão. A falta de precisão de um lado sobrou no outro. Patrick Allan, de primeira, completou cruzamento de Felipe Ferreira e virou o placar.



Jogo decidido? Longe disso. Aos 33, Neto Costa subiu de cabeça e deixou tudo igual nos Aflitos, trazendo mais emoções para os minutos finais. Mesmo com um “lá e cá” incessante, com direito a cartão vermelho para Matheus Melo, o placar ficou no 2x2.

Série D

Já classificado ao mata-mata, o Retrô venceu o CSE por 2x1, na Arena de Pernambuco, pela última rodada do Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a Fênix terminou na segunda posição, com 26 pontos. Na segunda fase, o time de Camaragibe enfrenta o América-RN, que ficou em terceiro no A3. As datas e horários dos confrontos do mata-mata ainda não foram definidos.

Diante do CSE, o Retrô balançou as redes com Mascote e João Pedro. Índio descontou para os alagoanos. Outro representante pernambucano da Série D, o Petrolina não avançou de fase, terminando apenas na sétima colocação, com 10 pontos, após perder por 3x0 da Jacuipense, no Barretão, em Sergipe.

Ficha técnica

Náutico 2

Deivity; Mateus Ludke (Wendel Lessa), Islan, Iran e Arnaldo (Luan); Sousa, Marco Antônio (Felipe Ferreira), Patrick Allan; Gustavo Maia (Kayon), Paulo Sérgio (Matheus Melo) e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti

Athletic 2

Glauco; Ynaiã (Douglas Pelé), Danilo, Edson e Yuri; Diego Fumaça, Djalma David Braga (Denilson); Alason Carioca (Rafael Conceição), Jonathas e Paul Villero (Alyson). Técnico: Roger Silva

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR). Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Junior e João Fabio Machado Brischiliari

Gols: Jonathas (aos 12 do 1ºT), Gustavo Maia (aos 10 do 2ºT), Patrick Allan (aos 29 do 2ºT), Neto Costa (aos 33 do 2ºT)

Cartões amarelos: Bruno Mezenga, Marco Antônio, Patrick Allan, Sousa (N); Jonathas, Paul Villero, Alason Carioca, Douglas Pelé (A)

Cartão vermelho: Matheus Melo (N)

Público 14.620 torcedores

Renda R$ 241.420,00

