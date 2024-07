A- A+

Futebol Embalado e de olho no G8, Náutico recebe o Athletic; confira escalações e onde assistir Após sequência de quatro jogos sem perder, Timbu tenta engatar segunda vitória consecutiva na Série C

Em 12 jogos na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico tem o mesmo número de vitórias, empates e derrotas. Um equilíbrio indesejado. O que os alvirrubros querem é mudar essa balança, adicionando mais triunfos. Fazer isso diante do líder da competição pode dar ainda mais moral. Sendo assim, com a expectativa de bom público nos Aflitos - o maior até o momento na competição, com mais de dez mil bilhetes vendidos -, o Timbu inicia o modo “arrancada para o G8” neste domingo (21), diante do Athletic.

Na 11ª posição, com 16 pontos, o Náutico ainda não poderá entrar matematicamente no G8 nesta rodada. Mas a sequência de quatro jogos sem perder fez o “sarrafo” aumentar, como disse o técnico Bruno Pivetti.

Na escalação, o único desfalque deve ser na lateral esquerda. Luiz Paulo recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Diego Matos deve ser o substituto. No mais, o Náutico terá a base que goleou o Figueirense por 4x0.

“O Athletic é o líder do campeonato, mas estamos fazendo a cada jogo uma final. Domingo não será diferente. Temos objetivos grandes no campeonato e esperamos manter o equilíbrio para conseguir a vitória. No futebol, ao ganhar os jogos, você vai tendo confiança. O mais difícil é manter. Temos de aumentar o sarrafo, mas com os pés no chão”, apontou o lateral-direito Mateus Ludke.

Duelos

O confronto entre Náutico e Athletic terá também um embate indireto, envolvendo os artilheiros da Série C. Paulo Sérgio, do lado pernambucano, e Jonathas Jesus, da equipe mineira, dividem o topo de goleadores do torneio, ambos com oito gols. O centroavante do Guerreiro, inclusive, já passou pelo Timbu, em 2022, sem balançar as redes.

A partida também marcará o reencontro do meia Patrick Allan com o técnico Roger Silva, do Athletic. Ambos trabalharam juntos no Pouso Alegre, em 2023.

"Eu conheço muita gente lá. Trabalhei, inclusive, com o Roger também. Eu conheço um pouquinho a característica dele. Então, a gente espera um jogo muito difícil nos Aflitos", afirmou o meia. Quem atua pelo Athletic é Paul Villero, atacante que vestiu a camisa alvirrubra no ano passado.

Ficha técnica

Náutico

Deivity; Mateus Ludke, Islan, Iran e Diego Matos; Sousa, Marco Antônio, Patrick Allan;

Gustavo Maia, Paulo Sérgio e Bruno Mezenga.

Athletic

Glauco; Ynaiã, Danilo, Sallinas, Yuri; Diego Fumaça, Djalma David Braga; Welinton Torrão, Jonathas e Paul Villero. Técnico: Roger Silva

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR). Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Junior e João Fabio Machado Brischiliari

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

Futebol Confira onde assistir aos jogos do Brasileirão deste domingo (21)