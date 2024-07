A- A+

Náutico Náutico tenta quebrar jejum de quatro meses sem vencer dois jogos em sequência Em alta na temporada, Timbu encara o Athletic-MG, líder da Série C, no domingo (21)

Em alta na temporada, o Náutico tenta quebrar o jejum de quatro meses sem vencer dois jogos em sequência. A última vez que o Timbu triunfou duas vezes seguidas foi sobre Sport e Afogados, ainda pelo Campeonato Pernambucano, entre 24 de fevereiro e 1° de março.

De lá para cá, já são 21 partidas sem conseguir repetir uma sequência de vitórias. Em alta na temporada e com a invencibilidade de quatro partidas, o Timbu vai tentar quebrar esse jejum diante do Athletic-MG, neste domingo (21), nos Aflitos, a partir das 19h.

Desafio pela frente

Apesar da boa sequência de quatro jogos sem perder, o Athletic-MG pode se revelar como um grande desafio para o Náutico. Isso porque a equipe mineira lidera a Série C, com 28 pontos, e não sabe o que é perder há três rodadas.

É muito verdade, também, que o Timbu vive o melhor momento na temporada, e, para dar confiança, a equipe chega para o jogo após uma grande atuação na goleada por 4 a 0 sobre o Figueirense.

O resultado rendeu para o time a 11ª posição da tabela, com 16 pontos, três atrás da Tombense, que abre o G8 com 19 pontos. Faltando seis rodadas para o fim da primeira fase, cada vitória importa para os comandados de Bruno Pivetti, que lutam por uma vaga na zona de classificação para o mata-mata do torneio.

Bruno Pivetti, técnico do Náutico. - Foto: Gabriel França/CNC

Expectativa de público recorde

Para a partida, a expectativa é superar esperança as 7.477 pessoas - melhor público até o momento - que compareceram aos Aflitos no duelo diante do Figueirense. O meia Patrick Allan chegou até a projetar o jogo e convocar a torcida alvirrubra para o estádio.



“A gente está feliz com a movimentação da torcida, vemos que quando eles jogam conosco nos Aflitos é um caldeirão, fica difícil para os adversários. Eu estou ansioso para ver como vai ser esse jogo (contra o Athletic), para presenciar o público que vai ter e como vai ser a festa”, projetou.

EM MENOS DE 24 HORAS DE VENDAS, 4.012 ALVIRRUBROS E ALVIRRUBRAS JÁ SE GARANTIRAM NA FINAL DE DOMINGO!



VAMOS JUNTOS DAR MAIS UM PASSO!



Ingressos para sócios: https://t.co/IhSiRkOaYD

Ingressos para o público geral: https://t.co/eS8hsmVUD5 pic.twitter.com/2ln2CoUlmX — Náutico (@nauticope) July 15, 2024

