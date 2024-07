Paulo Sérgio x Jonathas Jesus: duelo de artilheiros marca encontro de Náutico x Athletic

A- A+

Dez posições e 12 pontos separam o Náutico, 11º colocado, com 16, do Athletic, líder da Série C do Campeonato Brasileiro, com 28. Uma distância longa que não se repete quanto a comparação é entre os goleadores da cada clube. Paulo Sérgio, da equipe pernambucana, e Jonathas Jesus, representando os mineiros, disputam a artilharia do torneio, com oito gols para cada.





Aos 35 anos, Paulo Sérgio é o principal nome do Náutico na Série C. O atacante balançou as redes oito vezes na competição, fazendo como vítimas as equipes de São Bernardo, ABC, Volta Redonda, Remo, Caxias, Aparecidense e Figueirense.



Já Jonathas Jesus, de mesma idade, marcou gols contra Caxias, Remo, CSA, Aparecidense e Ferroviário. O atleta, inclusive, tem passagem pelo Náutico. Em 2022, o atleta disputou sete jogos pelo Timbu na Série B, mas sem balançar as redes.



Uma vitória diante do Athletic, domingo (22), nos Aflitos, pode deixar o Náutico mais próximo do G8 da Série C. Mas não será possível entrar no grupo ainda nesta rodada. Isso porque, mesmo vencendo os mineiros, o Timbu não conseguirá ultrapassar o oitavo colocado.



Tombense (8º, com 19 pontos) e Figueirense (9º, com 18) se enfrentam no sábado (21), em Tombos. Qualquer resultado impede os pernambucanos de terminar no G8. O cenário menos desanimador para o Náutico seria um empate, que deixaria o clube acima dos catarinenses, mas abaixo dos mineiros por um ponto.

