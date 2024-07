A- A+

Futebol Náutico tem segunda melhor sequência invicta da Série C 2024 Sem perder há quatro jogos, Náutico só fica atrás da Ferroviária no período de invencibilidade

Há um mês, o Náutico estava apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, com aproveitamento de 33,3%, e somente duas vitórias em oito jogos. Mas, nos últimos 30 dias, a maré virou para o Timbu.

De lá para cá, o Náutoco engatou quatro partidas sem tropeços, com duas vitórias (perante Confiança e Figueirense) e dois empates (diante de Aparecidense e Tombense). A segunda melhor sequência no recorte, fazendo os pernambucanos sonharem com o G8.





“É um momento bom. Trabalhamos bastante por isso e estamos colhendo. Mas tudo com humildade, pés no chão porque ainda faltam muitas rodadas. Sabemos da dificuldade do campeonato, mas vamos trabalhar para entrar no G8 e buscar a classificação”, afirmou o lateral-esquerdo Luiz Paulo.



Apenas a Ferroviária também está sem derrota nos quatro jogos mais recentes. Acontece que a equipe paulista vai bem além do Náutico, já que é o único clube dos 20 participantes da Série C que ainda não perdeu na competição. São sete vitórias e seis empates, ocupando a terceira posição, 27 pontos.



O Náutico é o atual 11º colocado, com 16 pontos. São quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Um “equilíbrio” que os pernambucanos querem acabar, aumentando a sequência positiva com um triunfo diante do Athletic, domingo (22), às 19h, nos Aflitos. Os mineiros estão na liderança da Série C, com 28.



"O time deles merece respeito, é o líder daa competição. Eles começaram forte o campeonato, com jogadores de qualidade, mas dentro de casa temos de representar bem a camisa e a torcida. Vamos buscar a todos custo a vitória", ressaltou.



Levando em consideração as edições anteriores da Série C, estima-se que para chegar ao G8 e garantir vaga no quadrangular, um clube teria de somar ao menos 29 pontos. Faltando sete partidas para disputar, o Náutico tem de fazer mais 13 pontos, o que significaria, por exemplo, mais quatro vitórias e um empate.

"Conseguindo isso, vamos brigar pelo G8, que é nosso primeiro objetivo. Nossos torcedores têm dado show, são o nosso 12º jogador. A torcida é fantástica, eu tenho um carinho grande por ela. Tenho certeza que estará do nosso lado para fazer um grande jogo”, finalizou.



Além do Athletic, o Náutico tem pela frente nas rodadas finais da primeira fase da Série C o Sampaio Corrêa, Ypiranga-RS, CSA, Botafogo-PB, Ferroviário e Londrina.

Veja também

Racismo Real Madrid revela vitória na Justiça em caso de ofensa racista online a Vinícius Júnior