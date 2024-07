A- A+

Futebol Pivetti vê Náutico "assertivo no mercado" e elogia reforços Diante do Figueirense, atacante Felipe Ferreira, um dos novatos, balançou as redes na goleada por 4x0

Mateus Ludke, Islan, Deivity, Henrique Lordelo, Matheus Melo e Felipe Ferreira. O Náutico teve um ciclo de contratações movimentado nas últimas semanas. Ao menos três das seis peças já ganharam espaço no time titular. As demais (com exceção de Lordelo) também estrearam, arrancando elogios do técnico Bruno Pivetti. Para o comandante, um sinal de como o Timbu foi “assertivo” no mercado.





Aprovados

“Conseguimos trazer jogadores que, efetivamente, têm nos ajudado bastante no nosso dia a dia. Ludke já fez três grandes partidas. Islan estreou muito bem contra o Tombense e fez outro grande jogo. Deivity, o goleiro, também. Fomos muito assertivos no mercado até o momento. Claro que eles podem oscilar em termos de rendimento, mas vamos procurar esse patamar para a gente ser o mais regular possível", afirmou.

Felipe e Matheus estrearam na vitória por 4x0 do Náutico diante do Figueirense, nos Aflitos, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro, inclusive, marcou um dos gols da partida, em belo chute de fora da área.

“Foram duas grandes estreias. Felipe foi coroado com gol. São jogadores que conheço há muito tempo. Matheus eu indiquei ao meu clube anterior para a disputa do Campeonato Paulista, mas não conseguimos e ele veio ao Santa, fazendo um grande Pernambucano. É um jogador que monitoro há algum tempo”, iniciou. “Felipe trabalhou comigo em 2017 na Ferroviária. Tivemos alguns desencontros, de eu tentar indicá-lo em outros clubes que passei, mas não deu certo. Agora tivemos a oportunidade de nos reencontrarmos”, finalizou.

A tendência é que os atletas ganhem mais espaço nos próximos jogos. O compromisso seguinte do Náutico é domingo (22), contra o Athletic, nos Aflitos. O Timbu é o 11º colocado da Série C, com 16 pontos. Já o adversário está na liderança, com 28.



Confiança

“Ressaltamos muito a questão da confiança para esses dois jogadores e também todos os que chegaram e agregaram valor. Fomos muito criteriosos para passar as informações táticas para acelerar esse processo de assimilação deles em relação às ideias de jogo que defendemos. Claro que ainda temos um longo caminho pela frente, mas foram duas grandes estreias", avaliou Pivetti.

