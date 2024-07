A- A+

Futebol Apresentado, Felipe Ferreira diz que quer "elevar nível do Náutico" na Série C Atacante de 30 anos também se colocou à disposição para estrear o mais rápido possível com a camisa alvirrubra

Apresentado oficialmente nesta sexta (12) como novo reforço do Náutico para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Felipe Ferreira, de 30 anos, já se colocou à disposição do técnico Bruno Pivetti para estrear no domingo (14), contra o Figueirense, nos Aflitos. O atleta, porém, ainda aguarda regularização para ficar apto ao jogo.

“Tive uma conversa com Burno Pivetti e, se eu estiver disponível para domingo, já quero participar. Não consigo ainda os 90 minutos, mas 45, 30, quanto preferir, para depois ir evoluindo”, destacou.

Felipe Ferreira pertence ao Retrô, mas nunca chegou a atuar pela Fênix. O atleta tem passagens por clubes como Botafogo, Vasco, CRB, Chapecoense, Cuiabá, Ferroviária, Atlético-GO e Grêmio. O último jogo dele foi no dia 10 de março, pelo Santo André, no Campeonato Paulista, diante da Ponte Preta. Em 10 partidas pelo time paulista, ele não marcou gols.

“Sou um atacante que vem para somar. Os números fazem a diferença na reta final, então se puder com gols e assistências é melhor”, citou. “Sei da responsabilidade, da expectativa de chegar para somar e crescer com a equipe. Nos últimos jogos, houve evolução com relação aos resultados e desempenho. Quero ajudar a elevar o nível do time, participando o quanto antes”, completou.

Veja também

