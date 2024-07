A- A+

Reforço Náutico anuncia contratação do atacante Felipe Ferreira O atleta de 30 anos pertence ao Retrô, mas nunca atuou pela Fênix

O Náutico anunciou a contratação do atacante Felipe Ferreira, nesta quinta-feira (11). O atleta de 30 anos foi revelado pelo Grêmio e soma passagens por Vasco, Botafogo e Chapecoense.

Tem atacante chegando nos Aflitos! Felipe Ferreira tem 30 anos e agora veste vermelho e branco. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/obw3Z0SQ6r — Náutico (@nauticope) July 11, 2024

Felipe Ferreira pertence ao Retrô, mas nunca chegou a atuar pela Fênix.

O novo reforço alvirrubro está em uma temporada com poucas partidas.

Ele jogou pela última vez no dia 10 de março, pelo Santo André, no Campeonato Paulista, diante da Ponte Preta. Em 10 partidas pelo clube, não marcou gols.

Reforços

Felipe Ferreira é a terceira contratação anunciada pelo Náutico nos últimos dias. O volante Henrique Lordelo e o meia Matheus Melo já foram apresentados pelo Timbu.

Próximo compromisso

O Náutico volta a campo no domingo (14) contra o Figueirense, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

O Timbu é o 12º colocado, com 13 pontos. O Figueira está em oitavo, com 18.

