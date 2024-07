A- A+

Futebol Náutico negocia renovação contratual com o atacante Paulo Sérgio Centroavante é o artilheiro da equipe na Série C, com sete gols marcados

Artilheiro do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro, com sete gols marcados, e com 13 bolas na rede em 27 jogos disputados com a camisa alvirrubra, o atacante Paulo Sérgio é o principal atleta do Timbu na temporada. Desempenho que fez o Timbu iniciar negociações para renovar com o centroavante.

A negociação para ampliar o vínculo com o atacante Paulo Sérgio, que vai até o final da Série C, começou há alguns dias, em contato com o empresário do atleta, Rômulo Noronha. Clubes da Série B fizeram sondagens pelo jogador, mas a expectativa do Timbu é em contar com o camisa 9 até o fim desta e da próxima temporada.

No Náutico, Paulo Sérgio vive uma das temporadas mais goleadoras da carreira. A última vez que o centroavante tinha marcado mais de 10 gols por um mesmo clube em um ano foi pelo Daegu, da Coreia do Sul, em 2016.

Na Série C, o atacante só balançou as redes menos do que Jonathas (Athletic) e Italo (Volta Redonda), ambos com oito gols até o momento.

Veja também

FUTEBOL 'Abalado psicologicamente', diz goleiro que levou tiro de bala de borracha de PM após jogo em Goiás