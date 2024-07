A- A+

Futebol Náutico oficializa contratação do volante Henrique Lordelo, que estava Santa Cruz Jogador estava no Santa Cruz em 2024, com sete jogos disputados

O Náutico oficializou nesta terça (9) a contratação por empréstimo do volante Henrique Lordelo, de 24 anos. O jogador, que pertence ao Santa Cruz, disputou sete jogos pelo Tricolor em 2024, sem gols marcados, e agora chega para reforçar o Timbu na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.





Lordelo, que também tem passagens por Goiás e São Bernardo, foi o segundo reforço ex-Santa Cruz que assinou contrato com o Náutico recentemente. Outro nome também oficializado pelo Timbu foi o do meia Matheus Melo.



Com os reforços, o Náutico busca entrar no G8 da Série C que leva ao quadrangular. O Timbu está atualmente em 12º lugar, com 13 pontos, e pega no próximo domingo (14) o Figueirense, nos Aflitos.

