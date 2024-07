A- A+

Futebol Náutico oficializa contratação do meia Matheus Melo Jogador estava emprestado pelo Santa Cruz ao Amazonas e agora vem para reforçar o Timbu na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico oficializou nesta terça (9) a contatação por empréstimo do meia Matheus Melo, do Santa Cruz, que estava cedido temporariamente ao Amazonas, na Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta chega para reforçar o Timbu na sequência da Série C.

Matheus Melo tem contrato com o Santa Cruz até o final de 2026. O jogador foi um dos destaques do clube no início do primeiro semestre, mas como o Tricolor está fora das competições nacionais em 2024, o atleta acabou emprestado ao Amazonas, tendo disputado quatro partidas pela Série B.

Números no Santa

Ao todo, Matheus Melo disputou 12 jogos pelo Santa Cruz, com um gol marcado, na vitória por 2x1 diante do Petrolina, pelo Campeonato Pernambucano. Foram as boas atuações no Estadual que fizeram o jogador ter o vínculo ampliado mesmo com a Cobra Coral sem calendário até 2025. O atleta também tem passagens por Linense e XV de Piracicaba.

