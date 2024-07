A- A+

Futebol Cogitado pelo Náutico, Vinícius Leite defenderá Botafogo-PB na Série C Clube paraibano ofereceu salário superior ao do Timbu e acertou a vinda do ex-jogador do Paysandu

O Náutico não será mais o destino do atacante Vinícius Leite. O Botafogo-PB atravessou o negócio com o Timbu, ofereceu um salário superior, e acertou a contratação do jogador, que estava no Paysandu.

"Infelizmente o jogador não tem palavra. O empresário nos comunicou que o Botafogo-PB fez uma proposta mais vantajosa depois de termos acertado tudo com ele. Não vamos entrar em leilão e agora vamos buscar outro atacante", disse o diretor do Náutico, Thiago Dias, ao Ge.com

Além do Paysandu, Vinícius tem passagens por Grêmio Barueri-SP, Grêmio Osasco-SP, Portuguesa-RJ, Iporá-GO, Vila Nova-GO, Avaí e Novorizontino. A última partida dele foi no dia 30 de junho, no empate do Papão em 1x1 com o Operário-PR, na Curuzú, pela Série B 2024.

