Futebol Pivetti elogia sistema defensivo em empate diante da Tombense Náutico ficou no empate em 0x0 com o time mineiro, ficando em 12º, com 13 pontos

Apenas pela segunda vez em 11 jogos disputados na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico saiu de campo sem sofrer gols. Esse foi o ponto que o técnico Bruno Pivetti escolheu para valorizar o empate em 0x0 com a Tombense, em Tombos. Se não deu para vencer, ao menos o Timbu não saiu derrotado e de quebra não viu os números defensivos piorarem.





“Tivemos uma defesa sólida. Foi o segundo jogo que saímos sem sofrer gols. Temos de valorizar o sistema defensivo como um todo. Poderíamos ter saído com os três pontos, mas valeu a entrega da equipe e o ponto conquistado fora”, afirmou.



Parte do sucesso, de acordo com o técnico, é devido ao trabalho de dois estreantes: o goleiro Deivity e o zagueiro Islan.



“A estreia de Deivity passou segurança. Não sofremos gols. Ele teve uma boa defesa no segundo tempo. Islan também demonstrou segurança. O jogo aéreo da equipe como um todo ganhou demais com a entrada dele. Por ter sido a primeira partida, foi uma grande estreia. Eles são jogadores que vão agregar ainda mais valor ao nosso grupo”, declarou.



O Náutico está na 12ª colocação da Série C, com 13 pontos. O próximo jogo é domingo (14), contra o Figueirense, nos Aflitos. “Temos dois jogos em sequência dentro de casa. Vamos focar todos os esforços no primeiro para depois pensar no segundo, fazendo o nosso dever, caminhando bem na tabela de classificação”, destacou.

