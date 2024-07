A- A+

Futebol Nada de gols: Náutico empata diante da Tombense, pela Série C 2024 Com poucas chances criadas, Timbu não conseguiu vencer segunda partida seguida na competição

Contra o então melhor mandante da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico precisou se contentar em ao menos não sair derrotado e voltar ao Recife com um ponto na bagagem. O Timbu ficou no 0x0 diante da Tombense, em Tombos. O resultado mantém a equipe pernambucana fora da zona de rebaixamento, na 12ª posição, com 13 pontos. Os mineiros estão em sétimo, com 19.

Dia de estreias e retornos no Náutico. O goleiro Deivity e o zagueiro Islan, apresentados na última sexta, já começaram entre os titulares diante da Tombense. Outras novidades foram os regressos do meia Patrick Allan e do atacante Gustavo Maia ao time.

Não foi um primeiro tempo de grandes chances. Salvo uma finalização por cima de Paulo Sérgio, o Náutico não chegou a pressionar a Tombense. Os mineiros também passaram longe de fazer valer o retrospecto de melhor mandante da Série C.

A Tombense voltou mais organizada após o intervalo. Deivity foi obrigado a trabalhar pela primeira vez em chute de Rafinha. A resposta do Náutico veio minutos depois. Gustavo Maia saiu na cara do gol, mas finalizou em cima de Felipe Garcia.

O Náutico melhorou na reta final. A aposta do técnico Bruno Pivetti para buscar a vitória foi colocar Bruno Mezenga em campo - autor dos dois gols da vitória passada, diante do Confiança. Desta vez, porém, o Timbu não conseguiu sair com os três pontos.

O próximo jogo do Náutico é próximo domingo , contra o Figueirense, nos Aflitos. A equipe catarinense vem de empate sem gols diante do Athletic, no

Orlando Scarpelli.

Reforço

O Náutico está próximo de oficializar a contratação do atacante Vinicius Leite, que rescindiu o contrato com o Paysandu. O atleta deve chegar ao Recife nesta semana para assinar com os pernambucanos até o término da Série C.

Além do Paysandu, Vinícius tem passagens por Grêmio Barueri-SP, Grêmio Osasco-SP, Portuguesa-RJ, Iporá-GO, Vila Nova-GO, Avaí e Novorizontino. A última partida dele foi no dia 30 de junho, no empate do Papão em 1x1 com o Operário-PR, na Curuzú, pela Série B 2024.

Ficha técnica



Tombense 0

Felipe Garcia; Pedro Costa, Roger, Rony e Emerson Barbosa; Pierre (João Victor), Rickson e Kaio Mendes (Mikael); Igor Bahia, Rafinha (Vitinho) e Pedro Oliveira (Diego). Técnico: Raul Cabral



Náutico 0

Deivity; Mateus Ludke (Arnaldo), Islan, Iran e Diego Matos (Luiz Paulo); Sousa (Marco Antônio), Renato Alves, Andrey e Patrick Allan (Wendel Lessa); Paulo Sérgio (Bruno Mezenga) e Gustavo Maia. Técnico: Bruno Pivetti.



Local: Almeidão (Tombos-MG)

Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (MT). Assistentes: Gislan Antonio Garcia da Silva (MT) e Elita Maria da Silva (MS)

Gols: Nenhum

Cartões amarelos: Rickson, Rafinha (T); Renato Alves, Deivity (N)

