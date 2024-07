A- A+

Futebol Náutico visita a Tombense pela Série C 2024; confira escalações e onde assistir Timbu busca segunda vitória consecutiva na competição para se aproximar do G8

O Náutico ainda não venceu dois jogos consecutivos na Série C do Campeonato Brasileiro. Os dias de comemoração ainda são intercalados com os de preocupação - que parecem durar mais tempo. Para mudar essa equação que até o momento está mais negativa do positiva, o Timbu visita a Tombense, em Tombos, neste domingo (7), pela 12ª rodada. Hora de continuar subindo a ladeira do torneio rumo ao G8.





O sábado começa com o Náutico na 12ª posição, com 12 pontos. Mas no domingo, quando o clube entrar em campo, a situação pode ser mais delicada, caindo até para 16º, caso Ferroviário (13º), CSA (14º), Aparecidense (15º) e Sampaio Corrêa (16º) vençam os respectivos jogos contra Volta Redonda, ABC, Londrina e Ferroviária.



Visitante fraco

Pontuar longe do Recife é importante principalmente pelo fato de o Náutico ter desperdiçado pontos em casa na Série C. O clube só venceu Remo (4x1) e Confiança (2x1) nos Aflitos. Nos demais jogos, o clube empatou com São Bernardo (1x1) e Caxias (2x2), além de ter uma derrota por 1x0 para o Floresta.



“Temos que mudar a mentalidade e buscar os pontos fora também. Pela camisa e pelo time que temos, não podemos ficar nessa situação de ter apenas uma vitória fora. É pouco para o que buscamos na competição. Queremos quebrar essa sequência ruim”, anotou o meia Marco Antônio.



Na Série C, a Tombense venceu em casa São José e Sampaio Corrêa, ambos por 1x0. Além disso, bateu o Floresta por 3x0 e o Caxias por 2x1, tendo ainda um empate em 0x0 com a Ferroviária. É, ao lado do Botafogo-PB, a melhor mandante da competição, com 86,6% de aproveitamento.

Para o confronto, o Náutico pode ter mudanças no setor ofensivo. O técnico Bruno Pivetti não descartou a possibilidade de escalar Bruno Mezenga e Paulo Sérgio juntos no ataque. O primeiro entrou no decorrer do duelo passado, perante o Confiança, e anotou os dois gols do triunfo por 2x1. O segundo é o artilheiro alvirrubro na competição, com sete bolas na rede.

Ficha técnica

Tombense

Felipe Garcia; Pedro Costa, Roger, Emerson Barbosa e Kaio Mendes; Igor Bahia, Rafinha e Pierre; Rickson, Pedro Oliveira e Rony. Técnico: Raul Cabral

Náutico

Lucas Maticoli; Mateus Ludke, Joécio, Iran e Diego Matos; Marco Antônio, Sousa, Renato Alves e Andrey; Paulo Sérgio e Luiz Paulo (Bruno Mezenga). Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Almeidão (Tombos-MG)

Horário: 19h

Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (MT). Assistentes: Gislan Antonio Garcia da Silva (MT) e Elita Maria da Silva (MS)

Transmissão: Nosso Futebol

