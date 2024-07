Regularizado, Islan pode estrear pelo Náutico diante da Tombense

A- A+

Anunciado e regularizado. O zagueiro Islan teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está apto para estrear pelo Náutico já no duelo do domingo (7), diante da Tombense, em Tombos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogador chega para uma posição que perdeu recentemente Rafael Vaz e Guilherme Matos. Atualmente, o técnico Bruno Pivetti tem escalado Joecio e Iran na defesa.

Islan veio do Novo Hamburgo e também tem passagens por Ypiranga-RS, São Bernardo, Potiguar de Mossoró, Linense, Coruripe e Operário-MT.

O zagueiro Islan, de 27 anos, é o nosso novo defensor para a sequência de 2024. Vamos juntos! pic.twitter.com/yWKdtbEOmP — Náutico (@nauticope) July 4, 2024

Veja também

FUTEBOL Santa Cruz vence Belo Jardim na segunda fase do Pernambucano sub-20