Futebol Pacotão: Náutico perto de oficializar Matheus Melo, Henrique Lordelo e Vinícius Leite Reforços chegam para ajudar o Timbu na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro

Após oficializar as vindas do goleiro Deivity e do lateral-direito Mateus Ludke, o Náutico está próximo de fechar com mais três atletas para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro: o volante Henrique Lordelo, o meia Matheus Melo e o atacante Vinícius Leite. A informação foi publicada inicialmente pelo GE.com e confirmada pela reportagem.

Matheus Melo tem contrato com o Santa Cruz até o final de 2026. O jogador foi um dos destaques do clube no início do primeiro semestre, mas como o Tricolor está fora das competições nacionais em 2024, o atleta acabou emprestado ao Amazonas, tendo disputado quatro partidas pela Série B.

Lordelo também estava no Santa em 2024, com sete jogos disputados. Já Leite vem do Paysandu, com três gols marcados em 20 jogos.

