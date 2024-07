A- A+

Futebol Jogou primeiro, se apresentou depois: Mateus Ludke destaca estreia pelo Náutico Lateral-direito foi titular na vitória do Náutico por 2x1 diante da Confiança, nos Aflitos, pela Série C

Ordem inversa: primeiro jogou, depois foi apresentado. O lateral-direito Mateus Ludke deu a primeira entrevista coletiva nesta quarta (3) como reforço do Náutico para a sequência da temporada 2024. O atleta, contudo, já tinha vestido há alguns dias a camisa alvirrubra, na vitória por 2x1 diante do Confiança, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

“Foi tudo muito rápido. Nunca tinha acontecido antes, mas a oportunidade, quando vem, não passa duas vezes. Você tem de estar preparado. Fui bem recepcionado pela equipe, com os companheiros me ajudando. O entrosamento vou pegando ainda porque fiz poucos treinos, mas o mais importante foi conseguir a vitória”, afirmou o lateral, que deu assistência para o primeiro gol de Bruno Mezenga.

O atleta foi procurado por outros clubes no período, mas contou o que o fez optar por acertar com o Náutico. “A camisa aqui é grande. Tive outras propostas, mas escolhi o clube pela camisa, pelo desafio e pela torcida apaixonada”, apontou.

Ludke tem passagens por Guarani, Sampaio Corrêa e América-RN. O último clube dele foi o Boavista, com dois gols marcados em 14 jogos. O atleta chegou ao Náutico para brigar por posição com Arnaldo e Danilo Belão.

Veja também

Sport Sport afirma estar em negociações para reforçar elenco: "precisamos ser pragmáticos", diz diretor