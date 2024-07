Náutico faz sondagem por Matheus Melo, do Santa Cruz

A- A+

De olho no mercado para reforçar o elenco para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico pode trazer um velho conhecido do futebol pernambucano, vindo do rival Santa Cruz. O Timbu fez sondagem pelo meia Matheus Melo, emprestado pelo Tricolor ao Amazonas, que disputa a Série B.



“Na semana passada, houve um contato por meio de intermediários. Depois, houve uma sondagem por meio dos presidentes, mas ainda não tem proposta na mesa ou algo fechado”, afirmou o diretor do Santa, Allan Araujo.





Matheus Melo tem contrato com o Santa Cruz até o final de 2026. O jogador foi um dos destaques do clube no início do primeiro semestre, mas como o Tricolor está fora das competições nacionais em 2024, o atleta acabou emprestado ao Amazonas, tendo disputado quatro partidas pela Série B.



A vinda de Matheus serviria para suprir a saída do meia Thiago Lopes. O Náutico também está de olho em zagueiros e atacantes para aumentar o leque de opções do técnico Bruno Pivetti para a metade final da etapa de pontos corridos da terceira divisão.



Números no Santa



Ao todo, Matheus Melo disputou 12 jogos pelo Santa Cruz, com um gol marcado, na vitória por 2x1 diante do Petrolina, pelo Campeonato Pernambucano. Foram as boas atuações no Estadual que fizeram o jogador ter o vínculo ampliado mesmo com a Cobra Coral sem calendário até 2025. O atleta também tem passagens por Linense e XV de Piracicaba.

