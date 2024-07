Náutico oferece ingressos gratuitos para quem doar sangue ao Hemope; veja detalhes da campanha

A- A+

Leia também

• Mais dois zagueiros e dois atacantes: Pivetti analisa busca do Náutico por reforços

• Bruno Mezenga brilha, e Náutico bate o Confiança de virada, pela Série C

• Náutico encaminha acerto com o zagueiro Islan

Em parceria com o Hemope, o Náutico lançou nesta terça-feira (2) uma campanha de doação de sangue em troca de ingressos para o confronto contra o Figueirense, que acontece no próximo domingo (14), às 19h, nos Aflitos.

Os torcedores alvirrubros deverão comparecer ao Hemope, localizado na Rua Joaquim Nabuco, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, para realizar sua doação.

Após a doação, devem apresentar o comprovante na bilheteria dos Aflitos assim que a venda dos ingressos para a partida for iniciada.

Quem não conseguir passar na triagem prévia do hemocentro também será beneficiado com o bilhete para o jogo. Basta apresentar o comprovante de comparecimento.

A campanha é válida para os setores Hexa, Caldeirão e Vermelho.

Alô, torcedor! A sua doação de sangue salva vidas e te garante no nosso próximo jogo em casa, contra o Figueirense, aqui nos Aflitos.



Procure o Hemope (Rua Joaquim Nabuco, 171, Graças), faça sua doação de sangue e apresente o comprovante de doação na bilheteria aqui dos… pic.twitter.com/EvKUpxQxLO — Náutico (@nauticope) July 2, 2024

Confira os requisitos para doar sangue

- Apresentar documento original com foto;

- Ter entre 18 e 60 anos (menores de idade poderão doar com a permissão dos pais ou responsável legal e na companhia de um deles);

- Pesar acima de 50kg;

- Não estar em jejum;

- Respeitar o intervalo entre uma doação e outra. Para mulheres, o recomendado é um intervalo de quatro meses. Já para os homens, o Hemope orienta um intervalo de três meses.

Confira mais informações sobre os critérios no site do Hemope.

Náutico na Série C



O Náutico "respirou" na Série C do Campeonato Brasileiro após vencer o Confiança de virada por 2 a 1 nessa segunda-feira (1).

Com o triunfo, o Timbu subiu na tabela e agora ocupa o 12º lugar, estando a cinco pontos do Londrina, que fecha a zona de classificação para a próxima fase.

Em campo, o próximo compromisso do Náutico será neste domingo (7), às 19h, contra o Tombense, em Minas Gerais.

Veja também

Venda histórica Sport confirma Pedro Lima como a maior venda da história do Nordeste; atleta é apresentado no Wolves