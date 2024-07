A- A+

Futebol Mais dois zagueiros e dois atacantes: Pivetti analisa busca do Náutico por reforços Timbu está ativo no mercado para ampliar leque de opções para a Série C do Campeonato Brasileiro

Os próximos dias devem ser de novidades para o Náutico na chegada de mais reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Bruno Pivetti comentou a busca do clube para ampliar o leque de opções no elenco, citando as posições mais necessitadas e as dificuldades no mercado envolvendo as negociações.





Um dos focos do Náutico é a zaga. Principalmente após as saídas de Rafael Vaz e Guilherme Matos. Por isso, o Timbu foi atrás do zagueiro Islan, ex-Novo Hamburgo. E não para por aí.



“Com a saída de alguns jogadores, essa é uma posição que precisamos. Esperamos a vinda de pelo menos mais dois zagueiros. Estamos monitorando o mercado e conversando com alguns nomes, mas não é fácil porque agora vai abrir a janela da Série B. Quanto mais resolvermos essas questões de maneira interna, menos nos atrapalha na negociação de mercado”, citou Pivetti.



O ataque também deve ganhar algumas caras novas. Mudança também motivada pela saída de alguns atletas do setor ofensivo como Leandro Barcia e Thiago Lopes. “Precisaremos de pelo menos mais dois atacantes também para ficar com o grupo equilibrado, nos fortalecendo para buscar a vaga entre os oito e depois o acesso”, analisou.



Recentemente, o Náutico trouxe o lateral-direito Mateus Ludke, que inclusive já estreou e como titular, na vitória alvirrubra por 2x1 diante do Confiança, nos Aflitos.

Veja também

Cristiano Ronaldo explica por que desabou no choro após perder pênalti: 'Minha última Euro'