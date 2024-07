Bruno Pivetti agradece apoio da torcida em "virada sensacional"

A- A+

Jogadores e torcida, em relação amistosa após um jogo nos Aflitos. Uma cena que há muito não era vista na Série C do Campeonato Brasileiro. Após a vitória de virada por 2x1, diante do Confiança, o clima foi de alívio e esperança por parte dos alvirrubros. Sensação que o técnico Bruno Pivetti espera ver se repetindo para o Náutico não somente se afastar do perigo da zona de rebaixamento como também entrar de vez na briga pelo G8.





“Quero agradecer a torcida que compareceu em número elevado, com mais de seis mil pessoas apoiando do início ao fim. Isso demonstra a grandiosidade, a responsabilidade que temos de estar à frente de um clube tradicional. A hora que a torcida encampa, a atmosfera fica difícil para o adversário. Já joguei aqui nos Aflitos estando em outras equipes e sei da potência dessa torcida. Hoje, efetivamente, se conseguimos essa virada espetacular, ela fez parte decisiva”, afirmou o treinador.



“Conseguimos contagiar positivamente, trazendo a torcida ao nosso lado. Ela reconheceu o esforço dos jogadores. Na minha opinião, estávamos bem na partida quando o adversário, em um contra-ataque, abriu o marcador. No intervalo, optamos pela substituições e, felizmente, quem entrou, entrou bem. Mérito dos jogadores”, completou.

Alívio na tabela



Com a vitória, o Náutico ficou na 12ª posição, com 12 pontos. Cenário que trouxe mais alívio para o clube trabalhar antes do duelo diante da Tombense, domingo (7), em Tombos.



“Foi um resultado extremamente positivo, uma virada sensacional contra um grande adversário. O mérito total é dos jogadores, que treinaram e trabalharam muito durante a semana, evoluindo a mentalidade. Fomos assertivos na questão física, técnica, na organização tática, mesmo oscilando, e principalmente no aspecto mental, com agressividade”, frisou.

