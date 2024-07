A- A+

Bruno Mezenga. Graças principalmente a ele, o Náutico não terminou a rodada na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. O centroavante saiu do banco de reservas para marcar os dois gols alvirrubros na vitória de virada por 2x1, nesta segunda (1º), nos Aflitos, contra o Confiança. Resultado que deixou o Timbu na 12ª posição, com 12 pontos. O próximo compromisso é dia 7 de julho, contra a Tombense, em Tombos.

Quando duas equipes desesperadas para sair da parte de baixo da tabela se encontram, o resultado é um jogo aberto, nervoso, de muitas chances (provocadas por erros alheios) e pouca efetividade (o que explica a situação no torneio). Assim foi o início do primeiro tempo de Náutico e Confiança.

Paulo Sérgio, livre na pequena área, não dominou a bola e perdeu uma chance incrível. Willians Santana, de frente ao gol, furou e também jogou fora a oportunidade de balançar as redes. Era a ineficácia que mantinha o equilíbrio.

No final da primeira etapa, porém, o “menos ruim” em campo foi beneficiado. Lucas Rian avançou pela esquerda e bateu no canto de Lucas Maticoli para fazer 1x0 para o Confiança nos Aflitos.

O salvador

Com Bruno Mezenga e Thalissinho, o Náutico mudou a formação para se lançar ao ataque em busca da virada. A reação começou aos 11, justamente com Bruno. Após cruzamento pela direita, o centroavante subiu alto para empatar o duelo.

O dia era mesmo de Mezenga. De novo pelo alto, o centroavante aproveitou falta cobrada na área para testar no canto e virar o placar para o Náutico. Daí por diante, os pernambucanos seguraram o resultado para voltar a vencer após quatro jogos.

Reforço

O Náutico está próximo de fechar a contratação do zagueiro Islan, de 27 anos, que estava no Novo Hamburgo. O defensor chega para ajudar o Timbu a suprir a saída recente de dois defensores: Rafael Vaz, dispensado, e Guilherme Matos, negociado para o futebol do exterior.

Ficha técnica

Náutico

Lucas Maticoli; Mateus Ludke (Wendel Lessa), Joécio (Thalissinho), Iran e Diego Matos (Bruno Mezenga); Marco Antônio (Patrick Allan), Sousa, Renato Alves e Andrey (Kayon); Paulo Sérgio e Luiz Paulo. Técnico: Bruno Pivetti.

Confiança

Igo Gabriel; Lucas Mendes, Rafael, Robson (Adrian) e Felippe Borges; Fábio, Luiz Otávio, Vico (Italo) e Willians Santana (Claudinho); Lucas Rian (Riquelmo) e Hyuri (Leonardo). Técnico: Mazola Júnior.

Local: Estádio dos Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Bruno Nogueira Prado (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Wesley Silva Santos (ambos BA)

Gols: Lucas Rian (aos 33 do 1ºT), Bruno Mezenga (aos 11 e 36 do 2ºT)

Cartões amarelos: Luiz Paulo (N); Lucas Rian, Vico, Robson (C)

Público 6.143 torcedores

Renda: R$ 86.730,00

