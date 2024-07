A- A+

Náutico Com risco de entrar no Z-4, Náutico recebe o Confiança nos Aflitos pela 11ª rodada da Série C O Timbu tem duelo de "seis pontos" nesta segunda-feira, 1º de julho, às 20h

Virada de chave. Com quatro jogos sem vencer na Série C, o Náutico recebe o Confiança, nesta segunda-feira (1°), às 20h, no estádio dos Aflitos. O confronto é válido pela 11ª rodada da terceira divisão.

O embate contra o Confiança é uma daquelas partidas que podem ser consideradas de "seis pontos". Isso pelo fato do Timbu estar na 16ª posição com nove pontos e os visitantes na 17ª posição, dentro do Z-4, com um ponto a menos.

Perigo do Z4

A sequência negativa de quatro jogos sem vencer deixou o Náutico longe do grande objetivo do ano, que é o acesso à Série B. O Londrina fecha a zona de classificação para a fase final e já tem sete pontos de vantagem em relação aos alvirrubros.

Além de estar longe da parte de cima da tabela, o torcedor alvirrubro começa a sentir o perigo da zona de rebaixamento. O Náutico pode entra na zona de rebaixamento à Série D em caso de derrota nos Aflitos.

Com pouco tempo no Náutico, o técnico Bruno Pivetti vai para sua terceira partida no comando alvirrubro. Até o momento, ele conta com uma derrota para o Floresta-CE e o empate contra a Aparecidense, na última rodada.

Apesar do pouco tempo de trabalho, o volante Wendel Lessa afirmou que Pivetti já está colocando seu estilo de jogo na equipe.

"A gente sabe que duas semanas no futebol, ainda mais numa competição em andamento, é pouco tempo. Mas o Bruno [Pivetti] está conseguindo implantar sua filosofia de trabalho. Vamos demonstrar isso mais no jogo em casa, contra o Confiança", disse.

Desfalques

O técnico Pivetti tem duas ausências importantes para o duelo contra o Confiança. O lateral-direito Arnaldo e o atacante Gustavo Maia, ambos titulares, estão fora por suspensão.

Na lateral, o Náutico pode utilizar o novo reforço Mateus Ludke, que já foi regularizado e pode estrear. Danilo Belão é a outra opção no setor. Para o ataque, Pivetti deve optar por Kauan.

Reencontro com Mazola

Demitido do Náutico no dia 20 de junho, Mazola Júnior já vai reencontrar sua antiga equipe em poucos dias. O comandante estará no banco de reservas do Confiança.

A despedida de Mazola no Náutico foi no empate em 2x2 diante do Caxias, nos Aflitos. Ele estreou no Confiança na última rodada com derrota em casa para o CSA.

Ficha técnica

Náutico

Lucas Maticoli; Mateus Ludke, Joécio, Iran e Diego Matos; Marco Carvalho (Patrick Allan), Sousa, Renato Alves e Andrey; Paulo Sérgio e Kauan. Técnico: Bruno Pivetti.

Confiança

Igo Gabriel; Lucas Mendes, Afonso, Robson e Felippe Borges; Fábio, André Lima, Luiz Otávio e Lucas Rian; Pedro Rodrigues e Hyuri. Técnico: Mazola Júnior.

Local: Estádio dos Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Bruno Nogueira Prado (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Wesley Silva Santos (ambos BA)

Transmissão: Nosso Futebol/DAZN

