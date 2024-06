A- A+

Futebol Jogo contra o Confiança marca reencontro entre Náutico e Mazola Júnior Técnico comandou o Timbu no início da Série C, mas deixou o clube após sequência de resultados ruins

Três semanas. Esse é o intervalo de tempo que vai marcar o reencontro do técnico Mazola Júnior e o Náutico. Demitido pelo Timbu no dia 20 de junho, o profissional vai novamente pisar nos Aflitos. Agora, porém, como adversário. O comandante estará no banco de reservas do Confiança na partida entre as equipes, no dia 1° de julho, no Recife, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Mazola ficou pouco menos de três meses como treinador do Náutico. Contratado antes do jogo da volta da final do Campeonato Pernambucano, contra o Sport, ele não conseguiu fazer o Timbu ser campeão estadual - tarefa que já estava difícil por conta da derrota por 2x0, na ida, nos Aflitos, com os alvirrubros ainda sob o comando de Allan Aal.

Na Copa do Nordeste, Mazola também só teve uma partida, com outro revés, por 3x0, para o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final. A partir daí, o foco passou a ser o torneio nacional.

Principal objetivo do Náutico na temporada, o acesso à Série B foi se tornando cada vez mais distante com a sequência de resultados negativos. Em sete jogos com Mazola na Série C, o Timbu somou apenas oito pontos, com duas vitórias, dois empates e três derrotas, ocupando a 11ª posição.

Saída

A despedida de Mazola no Náutico foi no empate em 2x2 diante do Caxias, nos Aflitos. Na entrevista pós-jogo, o treinador classificou o trabalho na ocasião como "sensacional", mas citou que parte do elenco não tinha o "perfil" que ele considerava necessário para jogar na terceira divisão.

"Existem vários jogadores que aqui estão sem o perfil que tracei: sem acesso na Série C ou histórico na B. Mesmo com o trabalho, eles não reagiram e não se enquadram na nossa metodologia de jogo. Quando isso acontece, o clube tem de pensar, infelizmente, em mais contratações e dispensas", citou.

Antes da saída e chegada de alguns atletas, o próprio Mazola deixou o Náutico. O clube apostou na vinda de Bruno Pivetti, que já tinha trabalhado no Timbu nas últimas duas rodadas da Série C 2023.

Situação

Após a saída de Mazola, o Náutico não venceu, acumulando uma derrota por 1x0 para o Floresta, nos Aflitos, e um empate em 2x2 com a Aparecidense-GO, no Aníbal Toledo. O Timbu está em 14° lugar, com nove pontos.

"Será um jogo difícil. Mazola conhece bem (o time). É um duelo de seis pontos e temos de buscar a vitória de todo jeito", afirmou o volante Renato Alves.

Veja também

EUROPA 2024 Destaque na primeira fase da Euro, zagueiro espanhol revela ter brasileiro como ídolo; saiba quem