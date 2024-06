Após demissão de Mazola, Náutico chegará ao 15º técnico em cinco anos

A- A+

Após o Náutico anunciar a saída de Mazola do comando do time, na última segunda (10), o Timbu já iniciou as buscas por um substituto. O novo treinador que chegar, aliás, será o 15º técnico do clube em um período de cinco anos.

Entre técnicos e interinos, o Alvirrubro tem uma média de três treinadores por ano, durante esse tempo. Na atual temporada, o clube já irá alcançar essa média após as saídas de Mazola e Allan Aal.

Nas duas últimas temporadas, o clube superou esse número, contablizando nove nomes diferentes. No ano passado, foram quatro técnicos, enquanto em 2022, o Náutico teve cinco treinadores.

Já 2021 foi o ano que o Timbu teve a menor rotatividade. Apenas Hélio dos Anjos e Marcelo Chamusca treinaram o Náutico naquele ano. A temporada, alías, foi a melhor do clube nesse recorte de tempo - conquistou o Campeonato Pernambucano e terminou a Série B na 8ª posição.

Já em 2020, três técnicos comandaram o Alvirrubro, sendo um deles o próprio Hélio dos Anjos, que salvou o clube do rebaixamento da Série B.

Um número que chama a atenção também é o de técnicos com menos de 10 jogos no comando do time. Ao todo, foram quatro treinadores, sem contar os dois interinos - Otávio Augusto e Dudu Capixaba - na temporada passada.

Marcelo Chamusca e Elano, com seis jogos, em 2021 e 2022, respectivamente; Bruno Pivetti, com dois, em 2023; e Mazola, agora, com nove partidas.

Confira abaixo os técnicos alvirrubros nos últimos cinco anos:

2024

- Mazola Jr. (9 jogos)

- Allan Aal (21 jogos)



2023

- Bruno Pivetti (2 jogos)

- Fernando Marchiori (12 jogos)

- Otávio Augusto - interino (2 jogos)

- Dudu Capixaba - interino (1 jogo)

- Dado Cavalcanti* (27 jogos)



2022

- Dado Cavalcanti (13 jogos)

- Elano (6 jogos)

- Roberto Fernandes (18 jogos)

- Felipe Conceição (13 jogos)

- Hélio dos Anjos* (6 jogos)



2021

-Marcelo Chamusca (6 jogos)

- Hélio dos Anjos* (43 jogos)



2020

- Hélio dos Anjos (17 jogos)

- Gilson Kleina (18 jogos)

- Gilmar Dal Pozzo (20 jogos)

*Continuação de trabalho do ano anterior

