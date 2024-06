Bruno Pivetti valoriza ponto conquistado diante da Aparecidense

A- A+

O técnico Bruno Pivetti valorizou o ponto conquistado pelo Náutico no empate diante da Aparecidense, nesta segunda (24), no Aníbal Toledo, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu saiu atrás do placar, virou ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu segurar a vantagem e terminou saindo com o 2x2.





“O grupo assimilou bem o que cobramos a semana inteira, com maior nível de competitividade e intensidade. Enfrentamos um adversário qualificado dentro de seus domínios, com 12 jogos invicto em casa. Sabíamos que não teríamos vida difícil e que seria preciso competir demais para estar à altura do jogo”, iniciou Pivetti.



“Saímos atrás do marcador, mas tivemos força para empatar e virar antes do final do primeiro tempo. No segundo, baixamos demais a linha. Deveríamos ter controlado melhor o jogo com bola. O adversário nos empurrou e, infelizmente, tomamos o gol de empate. O que fica é o ponto conquistado fora. Tenho certeza que em uma competição longa como a Série C, isso fará total diferença para nossos objetivos no campeonato”, concluiu.



Com o ponto, o Náutico se manteve na 14ª posição da Série C, com nove pontos. O próximo compromisso da equipe é dia 1º de julho, contra o Confiança, no Batistão. “Temos outro grande adversário, mas agora em casa. Vamos preparar bem a semana, recuperar os jogadores, ajustar a parte tática e fazer uma grande partida”, frisou o treinador.

