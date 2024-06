A- A+

Série C Aparecidense x Náutico: Timbu busca três pontos para se afastar da zona de perigo da Série C Duelo será realizado na noite desta segunda-feira (24), às 20h, no Aníbal Toledo

O mês era abril. O Náutico tinha disputado apenas duas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro, com um empate em 1x1 com o São Bernardo e uma vitória por 3x0 contra o ABC. Estava na quarta posição, com quatro pontos. Essa foi a primeira e única vez na temporada em que o Timbu esteve no G8, na quarta posição. De lá para cá, a pontuação não cresceu tanto e as colocações foram piorando.

O Timbu está em 14º lugar, com oito pontos. Nesse cenário de baixa, o medo é atingir o fundo do poço, a zona de rebaixamento. Para não continuar a queda livre, os pernambucanos buscam um triunfo nesta segunda-feira (24), contra a Aparecidense-GO, no Aníbal Toledo.

A semana do Náutico começou com a notícia da saída do zagueiro Rafael Vaz. Presente em 26 jogos na temporada, com um gol marcado, o defensor de 35 anos era um dos mais cobrados pela torcida.

Sem o antigo capitão, o técnico Bruno Pivetti pode acionar Iran, fechando o setor com Joécio. No meio, outro que também saiu foi Thiago Lopes.

"Temos que ter atitude, ter um desempenho melhor, não só individual, mas o nosso coletivo tem que ser forte, ter uma cabeça boa para suportar esse tipo de pressão que estamos mais acostumados e reverter a situação", disse o zagueiro Joécio.

Em casa, a Aparecidense está invicta na Série C. Além de derrotar o Tombense, o clube ganhou do Sampaio Corrêa por 2x0 e empatou em 1x1 com o São Bernardo. Os goianos enfrentaram apenas uma vez o Náutico na história. Foi na edição passada da terceira divisão, com vitória por 3x0.

Ficha técnica

Aparecidense

Pedro Henrique; Genilson, Vanderley, Maurício Barbosa e Emanuel; Guilherme Nunes, Du Fernandes e Robert; Júlio César, Da Silva e Cauari. Técnico: Raul Cabral.

Náutico

Lucas Maticoli; Arnaldo, Joécio, Guilherme Matos (Iran) e Diego Matos; Renato Alves, Marco Carvalho e Patrick Allan; Kauan, Gustavo Maia e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Estádio Aníbal Toledo (Aparecida de Goiânia/GO)

Horário: 20h

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

Assistentes: Whendell Saraiva da Silva e Hugo Agostinho Chaves da Paixão (ambos do AM)

Transmissão: Nosso Futebol e DAZN

