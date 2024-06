A- A+

Futebol Marco Carvalho cita exemplo do Vitória de 2022 para acreditar no acesso do Náutico Há dois anos, Leão saiu da parte de baixo da terceira divisão e terminou a temporada comemorando o retorno à Série B

Na 14ª posição da Série C do Campeonato Brasileiro, com oito pontos, o Náutico tenta alcançar um feito inédito na competição. Nenhum clube com essa pontuação, nas oito primeiras rodadas, conseguiu terminar a primeira fase no G8 que garante vaga no quadrangular. Meta difícil, mas que o volante Marco Carvalho acredita, utilizando como exemplo uma reação alcançada por outro nordestino em 2022. Um que terminou o ano comemorando o acesso à Série B.

"Sou um dos primeiros a acreditar. Vivi algo parecido com o Vitória, em 2022, com uma remontada. Acredito que nosso grupo tem potencial de conseguir também isso aqui neste ano. A instituição está em reconstrução e é mais difícil reconstruir do que construir algo. Estamos nos cobrando mais internamente para conseguir boas atuações e resultados", afirmou.

Até a 12ª rodada da Série C 2022, o Vitória era o 16º, com 12 pontos, em situação arriscada de queda à Série D. Mas, ao término da primeira fase, o Leão engatou sete jogos sem perder (cinco vitórias e dois empates), ficando em sétimo. No quadrangular, o clube obteve o acesso ao terminar em segundo, atrás apenas do ABC.

O próximo compromisso do Náutico é na segunda (24), contra a Aparecidense, no Aníbal Toledo, pela 10ª rodada da Série C.

