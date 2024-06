Náutico vive "dependência ofensiva" de Paulo Sérgio na Série C

A- A+

Ainda que a fase do Náutico não seja boa, o atacante Paulo Sérgio tem sido um dos destaques da Série C do Campeonato Brasileiro. Com seis gols marcados em sete jogos, o atleta é o artilheiro do Timbu na competição e um dos goleadores gerais, atrás apenas de Italo (Volta Redonda) e Jonathas (Athletic Club), ambos com oito. A importância do centroavante também gerou, por consequência, uma “dependência” nos alvirrubros. Sempre que ele passou em branco, os pernambucanos ficaram sem vencer.





Decisivo



Paulo Sérgio balançou as redes em cinco jogos. Apenas em um ele não conseguiu evitar a derrota do Náutico, no confronto em que o Volta Redonda ganhou por 2x1. No mais, o camisa 9 foi importante para, ao menos, evitar o tropeço alvirrubro nos empates contra São Bernardo (1x1) e Caxias (2x2).



Na vitória por 4x1 diante do Remo, nos Aflitos, Paulo Sérgio marcou duas vezes. No 3x0 diante do ABC, no Frasqueirão, ele fez um. O único jogo em que o centroavante não entrou em campo nesta Série C foi na derrota alvirrubra por 2x1 para a Ferroviária. O gol do Timbu foi de Thalissinho.

Além do prata da casa, os outros gols do Náutico na Série C foram de Gustavo Maia (3), Thiago Lopes e Rafael Vaz, com um cada (ambos foram desligados nesta semana). O que mostra o tamanho da importância de Paulo Sérgio na busca do Timbu em se recuperar na competição.



Aproveitamento



Ao todo, Paulo Sérgio tem 12 gols marcados em 24 jogos pelo Náutico. Além dos seis na Série C, o atacante marcou três no Campeonato Pernambucano e outros três na Copa do Nordeste, sendo o maior goleador do Timbu em 2024.



A chance de Paulo Sérgio aumentar a quantidade de bolas na rede é nesta segunda (24), no duelo do Náutico diante da Aparecidense, no Aníbal Toledo, pela 10ª rodada da Série C. Vale citar que, no histórico da competição, nenhuma equipe que somou apenas oito pontos nos oito primeiros jogos conseguiu terminar no G8. Sina que o Timbu espera acabar.



"Vou ser um dos primeiros a acreditar. Vivi algo parecido com o Vitória, em 2022, com uma remontada. Acredito que nosso grupo tem potencial de conseguir também isso aqui neste ano. A instituição está em reconstrução e é mais difícil reconstruir do que construir algo. Estamos nos cobrando mais internamente para conseguir boas atuações e resultados", afirmou o volante Marco Carvalho.

