Náutico Joécio fala em desempenho "rídiculo" do Náutico no último jogo e prega melhora da equipe Timbu vem de três jogos sem vencer e terá a Aparecidense na próxima rodada da Série C

A fase do Náutico no Campeonato Brasileiro da Série C não é boa. O Timbu ocupa a 14ª posição da tabela, com oito pontos. Está a dois do Z4 e não vence há três jogos - são duas derrotas e um empate.

Diante desse cenário, a crise já é uma realidade nos Aflitos. E para afastar os ventos turbulentos, o zagueiro Joécio pregou uma melhora do time, exigindo uma atitude do elenco alvirrubro.

"Temos que ter atitude, ter um desempenho melhor, não só individual, mas o nosso coletivo tem que ser forte, ter uma cabeça boa para suportar esse tipo de pressão que estamos mais acostumados e reverter a situação", disse.

"A gente fala assim de experiência que já passamos por situações como essa, eu já passei também, e a única resposta que a gente tem que ter é vencer nos jogos. Primeiramente, buscar a vitória e assim dar sequência, essa é a única forma de reverter a situação. Futebol passa, as coisas passam muito rápido, a fase também passa", complementou.

O zagueiro, que tem passagens pelo ABC e pelo Sampaio Corrêa, mencionou também que já passou por esse tipo de situação nesses clubes.

"Foram sequências de derrotas, de jogos ruins, jogava em casa e não conseguia ter um desempenho bom, não conseguia ganhar jogo, até jogava bem, mas perdia. A gente sabe que isso aí só uma vitória nos dá uma certa confiança para o próximo jogo e a gente precisa disso, ganhar um jogo, jogar bem, no próximo ir e vencer de novo. Só assim retorna ao nosso principal objetivo do ano", pontuou.

Após a derrota contra o Floresta-CE dentro de casa, na última rodada, Joécio admitiu que o vestiário ficou bastante abatido com o resultado. O jogador, ainda, classificou o desempenho do time como "rídiculo".

"No pós-jogo da segunda-feira, a gente sentiu o vestiário muito abatido, não só pelo resultado, mas pelo nosso desempenho, porque a gente sabe que foi um desempenho 'rídiculo' mesmo e que não pode acontecer em um time de futebol, principalmente aqui. Temos que melhorar, foi a nossa cobrança lá, foi o que o Bruno Pivetti mais cobrou da gente lá. Não pode ter um desempenho desse, principalmente em casa, diante do nosso torcedor"

E para o próximo jogo, na segunda-feira (24), o Náutico terá mais outro adversário duro pela frente. Pela 10ª rodada, o Timbu vai à Aparecida de Goiânia encarar a Aparecidense. O adversário está invicto como mandante e venceu o Alvirrubro na última vez em se enfrentaram por 3x0.

"Independente do adversário estar não sei quantos jogos sem perder, ser forte dentro de casa, o Náutico vai lá. Então nós que estamos representando, temos que chegar lá e fazer um grande jogo, mostrar a cara realmente da equipe, uma cara diferente da que a gente vinha mostrando ao longo dessa temporada, para que a gente possa dar uma resposta e sair com um grande resultado", afirmou.

