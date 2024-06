Série C: Náutico busca melhorar desempenho como visitante

A- A+

Tomando por base as duas últimas edições da Série C do Campeonato Brasileiro, que adotaram o atual modelo de disputa, com 20 clubes jogando entre si em turno único, um time que conseguiu, no mínimo, 29 pontos, assegurou lugar no quadrangular. Levando isso em consideração, o Náutico, atualmente em 13º, com oito pontos, precisa somar mais 21 nos 11 jogos que restam. Ou seja, mais sete vitórias. Algo que não será possível somente com os confrontos em casa (seis ao todo). Ponto que reforça a necessidade de o Timbu melhorar o desempenho como visitante.

Nos quatro jogos que disputou como visitante, o Náutico soma uma vitória e três derrotas. O único triunfo foi diante do ABC, no Frasqueirão, por 3x0. No mais, tropeços diante de Ferroviária e Volta Redonda, ambos por 2x1, além do 2x0 sofrido perante o São José. Um aproveitamento de apenas 25%.

O próximo adversário da equipe é a Aparecidense, em jogo que será disputado na próxima segunda (24), no Aníbal Toledo, às 20h. Os goianos estão em 11º, com nove pontos. Na rodada anterior, venceram o Tombense, por 2x1.

“Temos uma sequência que vai nos dizer em que lugar vamos chegar. O Náutico merece estar entre os oito colocados para buscar o acesso. Vamos nos esforçar para buscar essa meta de curto prazo”, apontou o técnico Bruno Pivetti.

Em casa, a Aparecidense está invicta na Série C. Além de derrotar o Tombense, o clube ganhou do Sampaio Corrêa por 2x0 e empatou em 1x1 com o São Bernardo. Os goianos enfrentaram apenas uma vez o Náutico na história. Foi na edição passada da terceira divisão, com vitória por 3x0.

