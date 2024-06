Náutico anuncia saída do meia Thiago Lopes

A- A+

O Náutico anunciou, na tarde desta quarta-feira (19), a saída do meia Thiago Lopes. Alvo de críticas por parte da torcida, o jogador deixa o clube três meses após ser contratado.

"O Clube Náutico Capibaribe comunica o desligamento do atleta Thiago Lopes. Desejamos-lhe sucesso na continuidade de sua carreira", publicou o Alvirrubro nas redes sociais.

Com um dos maiores salários do elenco, a saída de Thiago Lopes também tem relação com o custo-benefício. Sua saída alivia a folha salarial, visando novas contratações para a sequência da temporada.

Apesar do pouco tempo de Náutico, Thiago Lopes trabalhou com três técnicos no clube: Allan Aal, Mazola Júnior e Bruno Pivetti. Na estreia do último contra o Floresta, no entanto, o meia não saiu do banco de reservas.

Ao todo, o jogador que também passou pelo Sport no futebol pernambucano disputou apenas sete partidas pelo Náutico. Ele marcou apenas um gol, na vitória por 3x0 sobre o ABC, pela Série C.

O Clube Náutico Capibaribe comunica o desligamento do atleta Thiago Lopes. Desejamos sucesso na continuidade da sua carreira. — Náutico (@nauticope) June 19, 2024

Veja também

Inclusão Campanha Jogada pela Educação usa poder da bola e da câmera para combater preconceitos