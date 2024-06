A- A+

Futebol "Responsabilidade é minha", diz Pivetti após derrota do Náutico Técnico assumiu a culpa do tropeço alvirrubro que aproximou o clube da zona de rebaixamento

O técnico Bruno Pivetti se colocou como o maior responsável pela derrota do Náutico por 1x0 para o Floresta, nesta segunda (17), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O treinador lamentou o resultado que deixou o Timbu na 13ª posição, com oito pontos, tendo apenas dois acima do Caxias, 17º e primeiro integrante da zona de rebaixamento.





“O sentimento é de indignação e ele tem de ser o combustível para trabalhar da melhor maneira possível a semana. Só nós, que estamos inseridos no processo do Náutico, temos condições de reverter essa condição adversa criada por nós mesmos. Estou aqui desde a semana passada, mas sou o responsável principal pelo processo e o resultado de hoje é responsabilidade minha”, afirmou.



Segundo Pivetti, o Náutico falhou justamente em um ponto que foi trabalhado durante a semana: a bola parada.



“Trabalhamos muito durante a semana e, infelizmente, tomamos um gol em que tivemos três dias treinando a bola parada defensiva por entender que era um ponto de vulnerabilidade do Náutico. Em uma falha de posicionamento, sofremos o gol”, apontou.



Vaiados após o jogo, os atletas terão uma semana para se preparar para o duelo diante do Aparecidense, dia 24 de junho, fora de casa. A pressão por melhora, porém, começou desde o apito final diante do Floresta.



“Não tivemos força e houve cobrança no vestiário. Nosso nível de exigência é interno. Mas é bom que o meio externo saiba que o responsável sou eu. Se quiser falar algo, é sobre mim. Faremos as melhores avaliações para aumentar o nível de cobrança em relação aos jogadores. Precisamos representar o Náutico melhor do que estamos fazendo”, declarou.

