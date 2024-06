A- A+

Futebol Em dia de estreia de Pivetti, Náutico recebe o Floresta, pela Série C Em má fase na competição, Timbu busca vitória para se reaproximar do G8

Não é um “começar do zero”, mas o Náutico que vai entrar em campo diante do Floresta, nesta segunda (17), nos Aflitos, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, será diferente. A começar pelo comando, com a saída de Mazola Júnior e a chegada de Bruno Pivetti. Passando pela escalação, que deve ter novidades, além do modelo de jogo. Mas a maior mudança que os alvirrubros esperam ver é a de resultados. Um triunfo perante os cearenses pode fazer o Timbu se aproximar do G8.

“Isso (mudança no comando técnico) é rotineiro no futebol brasileiro, com a troca quando você não tem os resultados positivos. É ruim, mas se não tem (vitória), dificilmente o trabalho é duradouro. Não queríamos que isso tivesse acontecido porque é sinal que algo não está bom. Em poucos meses, já é o terceiro treinador. Mas a gente entende por ter certa bagagem no futebol. Cabe a nós fazer o trabalho e respeitar as decisões”, afirmou o atacante Paulo Sérgio.

Campanha

O Náutico está na 13ª colocação da Série C, com oito pontos. Desses, cinco foram conquistados em casa. Mas isso está longe de ser um ponto positivo. O Timbu só tem uma vitória nos três jogos que fez como mandante, alcançada diante do Remo, por 4x1. No restante, dois empates perante São Bernardo (1x1) e Caxias (2x2).

O Floresta, por outro lado, é o lanterna, com apenas três pontos e sem qualquer triunfo como visitante. Cenário que não deixa os alvirrubros relaxados. Afinal, quando enfrentou o São José, há duas rodadas, o adversário não tinha pontuado e estava sem vencer há mais de três meses. No fim, o São José ganhou por 2x0.

Estima-se que para alcançar o G8 e avançar ao quadrangular, o Náutico precisará fazer ao menos 29 pontos. Meta que quanto mais cedo os alvirrubros se aproximarem, melhor.

“Faltam mais 12 partidas e sabemos da cobrança que será durante esses jogos. Temos de vencer seis, sete jogos. Não é fácil, mas também não é impossível. Cada jogo será uma final para gente e estamos confiantes de que vamos conseguir o objetivo. O importante é se classificar primeiro entre os oito”, frisou o centroavante.

Escalação

O Náutico pode ter algumas novidades na escalação. Uma delas pode ser no gol, com a estreia de Lucas Maticoli na vaga de Jeferson Romário. No meio, há possibilidade de Patrick Allan voltar a ser titular no setor de criação. Na cabeça de área, Sousa levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Marco Carvalho, Marco Antônio e Lorran podem ganhar o espaço.

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, na Série C 2023, com triunfo dos alvirrubros por 3x1, nos Aflitos. O lateral-esquerdo Diego Matos é um dos remanescentes do confronto.

Ficha técnica

Náutico

Lucas Maticoli; Arnaldo, Rafael Vaz, Iran e Luiz Paulo; Lorran, Renato Alves e Andrey; Gustavo Maia, Thiago Lopes e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti

Floresta

Luiz Daniel; Watson, Ícaro, Ricardo Lima e Davi Castro; Marllon Santos, Marcelo e Lucas Santos; Andrew, Romarinho e Buba. Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB). Assistentes: Wlademir Cunha Mendes e Paulo Ricardo Alves Farias

Transmissão: GOAT, Nosso Futebol

