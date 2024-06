Em retorno ao Náutico, Pivetti elogia elenco e diz querer "continuar história inacabada"

A- A+

“Continuar uma história inacabada” foi a expressão que o técnico Bruno Pivetti escolheu para representar o retorno dele ao Náutico. Após rápida passagem em 2023, treinando o clube apenas nos dois jogos finais da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o profissional vem com o desejo de reconstruir uma relação com o Timbu. Agora, com mais tempo, mas também precisando de uma resposta rápida para resgatar a confiança da torcida e do elenco.

Regresso

“Sempre acreditei que a minha história no Náutico estava inacabada. Eu me comovi muito com o ‘corredor alvirrubro’ no ano passado. Aquilo me marcou eternamente. A força, a potência da equipe. Sempre acompanhei o Náutico na torcida para que o clube pudesse voltar aos maiores cenários do futebol brasileiro devido à força da torcida”, afirmou o técnico.

“Temos uma meta de curto prazo que já é o jogo de segunda (contra o Floresta, nos Aflitos). Vamos planejar a semana da melhor forma para alcançar o resultado. Isso será de suma importância na tabela. O Náutico precisa dar uma resposta e vamos trabalhar muito a questão mental dos jogadores para que eles desempenhem da melhor maneira”, completou.

Na 11ª posição da Série C 2024, com oito pontos, o Náutico precisa vencer para se aproximar do G8 que garante lugar no quadrangular. Pressão que não assusta o novo técnico.

Pressão

“Gosto muito da situação de pressão. Eu me sinto à vontade nesse ambiente. Todos nós somos competitivos e a pressão é um combustível para executar nosso trabalho e alcançar os resultados pretendidos. Temos um modelo de jogo consolidado, uma metodologia de treino, mas é claro que isso precisa se adaptar às característica dos jogadores. No Brasil, cada vez mais o treinador tem menos tempo. Por isso, a gente aprende a tomar decisões da forma mais dinâmica possível”, ressaltou.

Durante a coletiva, o diretor técnico Betão evitou usar o termo ‘começar do zero’ com a chegada de Betão, mas é certo que algumas situações envolvendo contratações e dispensas serão analisadas novamente por Pivetti. Uma delas, porém, já está definida: o Náutico está resolvendo apenas questões financeiras e jurídicas para oficializar a rescisão com o atacante Leandro Barcia.

“Tenho como prerrogativa esgotar todos os recursos internos para depois buscar contratações no mercado. Estamos aqui para evoluir os jogadores que temos à disposição. Acredito muito nesse elenco. Tem tudo para fazer uma excelente Série C”, frisou.

“Não vamos ter condições de reformular o elenco inteiro, então vamos trabalhar muito na esfera coletiva e individual, resgatando a confiança. Nada melhor para isso do que os resultados em campo. Vamos oferecer todas as condições para eles estarem preparados tecnicamente, taticamente, fisicamente e psicologicamente. Isso também vai resgatar a confiança dos torcedores”, finalizou.

